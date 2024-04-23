23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından . İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk heykeline çelenk sunuldu. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünden başlayarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürenbir kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Ardından meydanda düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim

Akmeşe, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve ulusal egemenliğimizin tesis edildiği gündür. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ve onun ’Milletin Bağımsızlığını Yine Milletin Azim ve Kararlılığı Kurtaracaktır’ öngörüsüyle tutuşturulan bağımsızlık meşalesi, 23 Nisan 1920’de Anadolu’nun dört bir yanını aydınlatan bir güneş haline geldi. Bu güneş, kışı bahara, baharı yaza çeviren, çocuk gülümsemeleriyle şenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; sadece güzel ülkemizde değil dünyanın birçok farklı ülkesinde kutlanmakta, dostluk ve barışa da açılan aydınlık bir kapı olmaktadır” dedi.

Tören 23 nisan nedeniyle il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Hülya Kaya, Garnizon Komutanı Dz. Alb. Cenk Topuz ve Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel hediyelerini takdim etti. Program Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu öğrencilerinin jimnastik gösterisi ile devam etti. Aydede Anaokulu öğrencilerinin ardından Öğretmen Yusuf Ziya İlköğretim Okulu öğrencilerinin halk oyunu gösterileri yaptı. Program İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Korosunun konseriyle sona erdi.