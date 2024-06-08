Yalova Balkan Göçmenleri Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Lütfi Özgür, 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Bulgaristan seçimleri öncesinde çifte vatandaşlara oy kullanma çağrısı yaptı.

Bulgaristan, merkez sağ GERB ile Değişime Devam Partisi koalisyonunun mart ayında çökmesi nedeniyle 3 yıl içinde altıncı kez erken seçime gidiyor. Türkiye’deki Türk kökenli Bulgaristan vatandaşları da 09 Haziran 2024 Pazar günü oy kullanacaklar. Bu çerçevede bir açıklama yapan Yalova Balkan Göçmenleri Derneği (BALGÖÇ) Başkanı Lütfi Özgür, çifte vatandaşlığı olanları seçimde sandığa gitmeye çağırdı. Yalova Balkan Evi’nde bir basın açıklaması yapan Özgür, Bulgaristan’daki Türkleri temsil eden HÖH’ün tarihinde ilk defa 2. parti olma şansını yakaladığını söyledi. HÖH’ün 2. Parti olması durumunda koalisyonu oluşturacak parti olacağını dile getiren Özgür, şöyle konuştu:

“Pazar günü Bulgaristan’da yeniden erken genel seçimleri ve Avrupa Parlamento seçimleri gerçekleştirilecek. Biz de Yalova Balkan Göçmenleri Derneği olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yalova’da toplamda 4 sandık açılacak. Sandıkların 2’si Gaziosmanpaşa mahallemizde, bir sandık Çiftlikköy ilçesi 500 Evler mahallesi ve 1 sandıkta Altınova Subaşı beldesinde kurulacak. Bu seçim son derece önemli. O nedenle Yalova’da ikamet eden tüm hemşerilerimize sandığa gitme çağrısında bulunuyorum. Bulgaristan’da bilindiği üzere ciddi anlamda bir siyasi istikrarsızlık var. 5 seçimdir sağlıklı bir hükümet kurulamadı. O nedenle de 6. seçim gerçekleştirilecek. Elbette bunların Bulgaristan ekonomisine ve sosyal hayatına çok olumsuz yansımaları da oluyor. Bunun tekrarlanmaması adına mutlaka sandık başına gidilmesi lazım. Diğer yandan Bulgaristan’daki Türkleri temsil eden kısa adı HÖH olan Hak ve Özgürlükler Hareketi de tarihinde ilk defa Bulgaristan’da 2. parti olma şansını yakalamaya çok yakın. Eğer 2. parti olursak koalisyon ortağı olma şansımız çok yüksek. İlk seçimlerde Bulgaristan’da sevilmeyen bir partiydik ama artık görüldü ki HÖH olmadan hükümet kurulamamakta. Bu seçimden de hükümet ortağı olarak çıkacağımıza inanıyorum. Siyasi istikrarsızlığın giderilmesi, vatandaşlarımızı korumak, Avrupa’da eşit vatandaşlık, Bulgaristan’daki sosyal haklarımızı korumak için ve Bulgaristan’daki kardeşlerimize destek olmak için oy kullanmalıyız. Biz de bu seçime bu nedenlerle çok önem veriyoruz. Ben Yalova’da 2 bin 300 seçmen var. Bunlardan bir kısmı Kurban Bayramı dolayısıyla Bulgaristan’a gittiler oylarını da orada kullanacaklar, diğer vatandaşlarımızın da mutlaka burada sandık başına gitmeleri lazım.”