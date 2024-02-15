Turizmde 30 yıldır farklı projelerle yatırımlar yapan Karaderili Şirketler Grubu, misafir odaklı hizmet anlayışını bir üst seviyeye çıkarmayı hedeflediği Terma Garden projesi ile sektördeki klasik hizmet anlayışında ezber bozmaya hazırlanıyor.

Yalova’da bu güne kadar 230 milyon dolarlık yatırım yapan Karaderili Şirketler Grubu, 2 yıl önce inşaatına başladığı Terma Garden projesini tamamlayarak temmuz ayında açılışını yapmayı hedefliyor. Karaderili Şirketler Grubu, yeni projesiyle otel odası konseptini değiştirip yaşam alanı konseptine çevirerek farklılığını ortaya koyacak. Spordan, sağlık, kongre turizmine kadar her alanda üst kalite hizmet vermeyi hedefleyen grup Terma Garden projesiyle hem yurt dışından hem de iç pazardan misafirlerine farklı hizmet anlayışı hedefliyor.

Karaderili Şirketler Grubu’nun yeni projeler ile ilgili attığı adımlarında dayanak noktasının Türkiye’nin elde ettiği başarılar olduğu belirtildi. Grubun Türkiye’nin ekonomik gücüne güvenerek ülkenin turizm ve istihdam hedefleri ile paralel çalışmalar yürüterek yatırımlarına devam ettiği açıklandı.

Türkiye’nin bacasız sanayisi olan turizm sektörünün kalkınma planını kendine misyon edinerek Yalova’da ikinci otelini inşa eden Karaderili Şirketler Grubu’nun 432 oda 1427 yatak kapasiteli ikinci yatırımı ile toplamda Yalova’da 3 bin 627 yatak kapasitesine ulaşarak ülke turizmine ve ekonomisinin çarklarının dönmesine katkı sağlamayı hedeflendiği kaydedildi. Grup Türk turizm sektörünün 2028 hedeflerine ulaşmasına Yalova yatırımları ile katkı sağlaması bekleniyor.

Yeni proje Terma Garden ve sektör ile ilgili açıklamalarda bulunan Karaderili Şirketler Grubu Ceo’su Tevfik Talas, Yalova’ya yaptıkları ikici otellerinin farklı bir anlayışla ele alındığını belirterek, “İş yapış felsefesi olarak klasik otel anlayışını dışına çıkan bir yatırım ile misafirlerimizin karşısındayız. Söz verdiğimiz gibi Yalova’ya ikinci yatırımımızı yaptık. Yaşam kompleksi kavramıyla Terma Garden projesini hayata geçirdik. Terma Garden projesinde ‘Loft Oda ve Stüdyo Oda’ konseptiyle alışılmışın dışına çıkarak otel yatırımlarında ezberleri bozduklarını söyleyen Talas, bir dönem inşaat sektöründe trend olan “Loft” ve “Stüdyo” daire anlayışını otel konseptine taşıdıklarını anlatı. Talas, “Otel tercihlerinde de yeni bir trend getirerek kendi ile yarışır bir yatırım haline gelmek için inşaatımıza hızla devam ediyoruz. Temmuz ayında görkemli açılış için gün sayıyoruz. Terma Garden, yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamak için sona yaklaştı” dedi.

Yalova’ya 300 bin yabancı turist getirdik

Projenin temelinin atıldığı tarihte eş zamanlı olarak tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine de başladıklarını söyleyen Tevfik Talas , “2023’te deprem, enflasyon, yakın ülkelerde yaşanan savaşlar, seçim, gibi tüm zorlu süreçlere rağmen yatırımlarımıza devam ettik. 2024 yılına daha güçlü ve iddialı giriyoruz. Yıllar içerisinde hem ulusal hem uluslararası tanıtım ve reklam faaliyetlerimizde Yalova ve Yalova’nın termal sularını anlatıyoruz. En son geçen yıl Almanya’da katıldığımız fuarda hem Alman hem tüm Avrupalı turistin ilgisini Yalova’ya çektik. Termal turizm ve otelcilik hizmeti almak isteyen yabancı turistler tarafından projemiz büyük ilgi gördü. Yıllar içerisindeki tanıtım faaliyetlerimiz ve ulusal anlamda alığımız ödüller sayesinde Avrupa ve Ortadoğu’nun gözdesi haline geldik” diye konuştu.

Yalova’da yıllık 300 bin yabancı turist ağırlandı

Türkiye Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Asya ülkelerine kadar geniş kapsamlı bir pazarlama ağı ile yıllık ortalama 300 bin yabancı turisti Yalova otellerinde misafir ettiklerini belirten Talas, Şimdi hedeflerinin ABD ve Çin gibi uzak pazarlar olduğunu belirtti. Talas, ‘’Yeni otelimizle birlikte Türkiye ve Yalova termal suyunu tanıtmak için ABD ve Çin’i hedef pazar alarak bu ülkelerden de turist ağırlamak için tanıtım faaliyetlerine giriştik. Küresel çapta etkin olan acenteliklerimize ek olarak yeni anlaşmalar imzalamaya başladık. Terma Garden, projemiz ile yıllık yabancı turist ağırlamalarımızı 3 katına çıkararak ülkemize ve Yalova’mıza döviz girdisi sağlamayı hedefliyoruz. Yatırımlarımız ile Yalova’nın turizm kapasitesini 3’e hatta 4’e katlamıştık. Şimdi yeni projemiz Terma Garden’la bu 5’e hatta 6’ya yükselecek’’ diye konuştu. Sadece kendilerinin bölge esnafından yılda 600 milyon liralık alım yaptıklarını söyleyen Talas, ‘’Turistler geldiklerinde sadece otelde kalmıyorlar. Yalova ve yakın illeri de gezmek istiyorlar. Bu durum da Yalova bölgesi ve yakın şehirlerin ekonomisine de katkı sağlıyorlar, Yerli-yabancı turist, Yalova ve yakın şehirlerde yaptıkları alışverişlerle bölge ekonomisine ortalama 20 milyon dolarlık gelir sağlıyor. Yalova turizm sektörü turist potansiyeli yüksek şehirlerimizden Yalova şehrimizin ve termalinin tanıtım faaliyetlerini hızlandırarak ve gelir hedefini büyüterek yeni rotamızı çizmiş olduk. Türkiye’den kazandığımızı ülkemize yatırıp, sadece Yalova’daki yeni otelimizde Yalova halkı başta olmak üzere 800 kişiye istihdam oluşturarak ülkenin ve Yalova’nın büyümesine katkı sağlıyoruz. Bizim amacımız ülkemizin kazanması” diye konuştu.

Kongre ve spor turizminde Yalova atağı

Yalova’ya yapılan otel yatırımının ülkeye yapılan alt yapı projeleri ile desteklendiğini vurgulayan Talas, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pistinin hem kendileri hem de Yalova için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Sabiha Gökçen Hava limanın yeni pist projesi Yalova turizmine olumlu yansıyarak yeni bir ivme oluşturacak. Yeni pistle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kapasitesinin çok daha üst seviyelere çıkması ile tüm turizm çeşitliliği gibi kongre ve spor turizmine de olumlu yansımalar sağlayacağı aşikâr” açıklamasında bulundu.

Talas, Türkiye’ye 4 saatlik uçuş mesafesinde 57 ülkenin olduğunu bunun da yaklaşık 1 milyar insana karşılık geldiğini vurgulayarak, “Bizim hedefimiz bu 1 milyar insanın hem Türkiye’ye hem de Yalova’ya getirilmesi olacak. Bütün bu avantajlar bizim kongre merkezi ve çok amaçlı spor salonumuz ile birleştiğinde Yalova; spor ve kongre şehri olma açısından en önemli aday olacak” ifadesini kullandı.

Bir odadan fazlası

Proje 32 bin 500 metrekare alana sahip Loft stüdyo tipi 1+0, 1+1 ve 3+1 dubleks olmak üzere farklı oda seçeneklerinden oluşan 53 metrekare ile 240 metrekare arasında değişen 9 farklı seçenekte 432 odanın her birinde kendi mutfağı bulunuyor. Beyaz eşyaları içinde olan otel odalarında isteyen misafirler restaurant hizmeti de alabilecek. Türkiye’de ilk kez yapılan bu modelde talep yine misafirlerden geldi. Gelen yoğun talebi karşılamak için yola çıkan Terma Garden yönetimi ilgiden son derece memnun. Bir otelde olması gerek sosyal donatılara sahip olan Terma Garden’da 3 bin 500 metrekarelik SPA merkezinde kadın, erkek ayrı termal havuzlar, Türk Hamamı, jakuziler, soğukluk, şok banyoları, masaj odaları, dünya mutfağına sahip A La Carte restoranı ile 5 yıldıza aday Terma Garden’da mimariye uygun ticari alanlar da bulunuyor. Market, kuaför, hediyelik eşya dükkânı gibi dışarıya ihtiyaç duyulmayacak her türlü ürünün bulunabildiği pek çok mağaza seçeneği de mevcut olacak.