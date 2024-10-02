Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen yangında, yoğun duman nedeniyle 8 kişi içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, bu kişileri kurtarırken, aralarından biri bebek olan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, Çayırova Mahallesi 5211. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın zemin katında başladı. Dairenin zemin katındaki yangın nedeniyle yoğun dumandan etkilenerek dışarı çıkamayan 8 kişi, ihbarın ardından olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, mahsur kalanları sepetli merdivenle tahliye etti. Hastaneye kaldırılan beş kişinin durumu kontrol altına alınırken, olay yerinde müdahale edilen üç kişi ise tedavi edildi. Yangın sonucunda zemin kattaki dairede hasar oluşurken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA