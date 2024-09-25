Gölcük Belediyesi ekipleri, Merkez Mahallesi’nde bir binada çıkan yangında büyük hasar gören evde temizlik çalışması yaptı.

Dün öğle saatlerinde Merkez Mahallesi 37. Sokak’ta bir apartman dairesinde çıkan ve büyük hasara sebep olan yangın sonrasında hızla çalışma başlatıldı. Yangında mağdur olan ailenin yardımına koşan belediye ekipleri, kullanılabilir eşyaları ayırarak evi tamamen temizledi. Yangından son anda yara almadan kurtulan Birdal ailesi, yapılan çalışmalar için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve ekibine teşekkür etti.