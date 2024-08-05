Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa, yapay zeka destekli dijital satış danışmanı asistanı Bilge’yi ekibine dahil etti. Yapay zeka teknolojisi ve insan dokunuşunun bir ürünü olan Bilge, satış ekiplerinin başarısı için çalışmaya başladı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yapay zeka destekli dijital satış danışmanı asistanı Bilge’yi iş süreçlerinin bir parçası haline getirdi. İlk olarak Teknosa’nın İstanbul Maltepe’deki mağazasında, hemen ardından Türkiye’yi temsilen 30 mağazasında devreye alınan Bilge, eylül ayı sonuna kadar Teknosa’nın 62 ile yayılan tüm mağazalarında yerini alarak binlerce Teknosa satış danışmanına yardımcı olmaya başlayacak.

Yapay zeka teknolojisi ve insan dokunuşunun bir ürünü olan Bilge, şirket tarafından Boston Consulting Group (BCG) iş birliği ile tasarlandı. Satış ekiplerini hem kişisel performans hem mağaza performansı hakkında bilgilendiren, motive eden ve yönlendiren Bilge, ay sonu tahminleriyle satış takımına yol gösteriyor ve gelişim alanlarıyla ilgili tavsiyeler veriyor.

“Satış gücümüzü bir üst seviyeye çıkaracağız”

Teknosa Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı Enver Yelkenci, sektörde bir ilki daha hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, “Dijital çözümler ve yapay zeka teknolojisi işimizin bel kemiğini oluşturuyor. Yapay zeka destekli dijital araçlarla süreçlerimizi daha verimli hale getiriyoruz. Bu bakış açımızın bir ürünü olarak, yapay zeka destekli dijital satış danışmanı asistanımız Bilge de artık aramızda ve tüm çalışanlarımızla mağazalarımızda. Satış ekiplerine rehberlik etmeye başlayan Bilge ile şirketimizin satış gücünü bir üst seviyeye çıkarmayı, çalışan ve müşteri memnuniyetini daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.