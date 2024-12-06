Yenilikçi vizyonuyla teknoloji alanında fark oluşturan Casper, gelişmiş konfigürasyon seçeneklerine bir yenisini daha ekledi. Intel’in en yeni ve üstün performans sunan AI işlemcisi Series 1 (Meteor Lake) ile geliştirilen Casper Nirvana X700 ve X600 dizüstü bilgisayarlar, yapay zekanın gücünü hafif bir tasarımla buluşturarak profesyonel süreçlerde kullanıcı deneyimini zirveye taşıyor.

Kullanıcı odaklı çözümleriyle öne çıkan Türkiye’nin teknoloji markası Casper, günlük hayatı ve iş süreçlerini kolaylaştıran çözümler sunmaya devam ediyor. Profesyonel ve günlük hayatında sık seyahat eden kişiler için en iyi performansı sunmayı hedefleyen Casper Nirvana X700 ve X600 dizüstü bilgisayarlar, Intel Core Series 1 (Meteor Lake) işlemcileriyle yenilendi. Türkiye’de bir ilke imza atan Casper Nirvana, yapay zeka destekli yeni işlemcisiyle profesyonellere iş süreçlerinde daha üretken olma avantajı kazandırıyor. Birinci sınıf ince ve güçlü dizüstü bilgisayarlar için optimize edilen Series 1 işlemciler, Casper Nirvana X700 ve X600’ün yüksek mobilite ihtiyacını en iyi şekilde karşılıyor. Aynı zamanda kesintisiz çoklu görev, gecikmesiz oyun ve video deneyimi, yoğun grafik yükleri altında akıcı bir deneyim sunuyor.

Yapay zeka ile maksimum verimlilik ve performans

Intel’in 2024 yılında lanse ettiği ve ilk defa piyasaya çıkardığı yapay zeka destekli MeteorLake Series 1 işlemci, Nirvana X700 ve X600’ün performansını ve yüksek mobilite özelliğini kusursuz bir uyum içinde artırıyor. 3D performanslı hibrit mimarisiyle iki çekirdekli mikro mimariyi tek bir işlemci yongasında birleştiren Series 1, her bir çekirdek türü için belirli görevleri gerçekleştirebiliyor. Intel Core Ultra 7 155H işlemci seçeneklerine sahip Nirvana X700 ve X600, yapay zeka özelliği sayesinde tüm profesyonellere masaüstü performansını dizüstü bilgisayarlarda deneyimleme imkanı sunuyor.

Yüzde 20 daha düşük güç tüketimi, yüzde 15 daha yüksek performans

Birinci sınıf ince ve güçlü dizüstü bilgisayarlar ve yapay zeka programları kullananlar için optimize edilen Series 1 işlemciler, 45W yapısı ile bir önceki nesil işlemcilere göre yaklaşık yüzde 20 daha az güç tüketimi sağlıyor. Turbo frekansda ise 5Ghz’e çıkabilen işlemciler, ortalama %15 daha fazla yüksek performansla dikkat çekiyor. Aynı zamanda içerisinde barındırdığı NPU işlemci birimi sayesinde, yapay zeka gerektiren uygulamalarda kullanıcıların üstün performans almasını sağlıyor. Özellikle NPU birimi sayesinde yapay zekayı çevrimiçi bir ağa bağlanmadan etkin bir şekilde kullanabilen işlemci, bu sayede güvenlik zafiyetini de ortadan kaldırıyor.