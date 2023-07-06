Karşıdan karşıya geçen yaya, otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçtu. Çarpma anı güvenlik kameralarına yansırken, yayaya çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Sürücünün daha sonra emniyet güçlerine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Kaza, Didim ilçesi Yeni Mahalle 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçen kadına, seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kadın metrelerce havaya yükselirken, olay anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kaza sonrası kadın yeniden ayağa kalkarken, sürücü ise araçtan inmeden olay yerinden kaçtı. Kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ilk tedavisinin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan araç sürücüsünün ise olaydan birkaç saat sonra emniyete giderek teslim olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.