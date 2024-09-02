Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yaz akşamlarına neşe kattığı Açık Hava Etkinlikleri, pazar günü birbirinden eğlenceli geçen çocuk oyunları, akrobasi ve sihirbaz gösterileri ve konserle rengarenk bir final yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yaz akşamlarına neşe kattığı “Açık Hava Etkinlikleri” Millet Bahçesi’nde sezonun en eğlenceli ve keyifli anlarına sahne oldu. Yaz ayları boyunca konserler, gösteriler, film gösterimleri, yarışmalarda, çocuk oyunları, akrobasi şovlarında buluşan binlerce Sakaryalı ailesi, çocukları ya da arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi. Etkinlikler, pazar günü rengarenk bir gösteriyle final yaptı. Son programlar, en çok çocukları mutlu etti. Minikler şişme oyun parkları, palyaçolar, akrobasi şovları ve sihirbaz gösterileriyle unutamayacakları bir gün geçirdi.

Çocuk oyunlarının yanı sıra alanda sahne alan Büyükşehir Kent Orkestrası, “Mehter Konseri” ile geceye anlam kattı. Konser sonrası ise çocukların ilgi odağı olan “Müziğin Dünyası” sahnelendi ve “Zootropolis Hayvanlar Şehri” animasyon filmi beyaz perdeye yansıtıldı. Şarkılar söyleyip dans eden minikler unutulmaz bir gün geçirdi. Açık Hava Etkinlikleri programı bu renkli etkinliklerle yaza veda etti. Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Sakaryalı ailelerimizin, gençlerimizin ve çocuklarımızın yaz aylarının vazgeçilmezi haline gelen açık hava etkinliklerimiz bu yıl da harika görüntülere sahne oldu ve memnuniyetle karşılandı. Tüm hemşerilerimize, minik sanatseverlere teşekkür ediyoruz” denildi.