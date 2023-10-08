Türk ve dünya üzerindeki yazarlar, birçok kitap kaleme almalarına rağmen genelde içlerinde bir tanesi ile daha çok anılırlar.
Kitaplarını okumayanlar dahi o yazarın adı geçtiğinde popüler kitabının adını bilir.
Bunların başındaysa elbette Dostoyevski gelir. Onun adı geçtiğinde birçok insanın zihnine Suç ve Ceza gelir.
Yazarlarıyla özdeşleşen diğer kitaplardan bilinenleri şöyle:
Tolstoy - 'Savaş ve Barış'
Victor Hugo- Sefiller
Gabriel Garcia Marquez - 'Yüzyıllık Yalnızlık'
Sabahattin Ali - 'Kürk Mantolu Madonna'
Orhan Pamuk - 'Benim Adım Kırmızı-Cevdet Bey ve Oğulları’
Hakan Günday - 'Kinyas ve Kayra'
Ayşe Kulin - 'Adı: Aylin'
Elif Şafak - 'Aşk'
Amin Maoluf-Semerkant
Ahmet Ümit-Beyoğlu Rapsodisi