Türk ve dünya üzerindeki yazarlar, birçok kitap kaleme almalarına rağmen genelde içlerinde bir tanesi ile daha çok anılırlar.

Kitaplarını okumayanlar dahi o yazarın adı geçtiğinde popüler kitabının adını bilir.

Bunların başındaysa elbette Dostoyevski gelir. Onun adı geçtiğinde birçok insanın zihnine Suç ve Ceza gelir.

Yazarlarıyla özdeşleşen diğer kitaplardan bilinenleri şöyle:

Tolstoy - 'Savaş ve Barış'

Victor Hugo- Sefiller

Gabriel Garcia Marquez - 'Yüzyıllık Yalnızlık'

Sabahattin Ali - 'Kürk Mantolu Madonna'

Orhan Pamuk - 'Benim Adım Kırmızı-Cevdet Bey ve Oğulları’

Hakan Günday - 'Kinyas ve Kayra'

Ayşe Kulin - 'Adı: Aylin'

Elif Şafak - 'Aşk'

Amin Maoluf-Semerkant

Ahmet Ümit-Beyoğlu Rapsodisi