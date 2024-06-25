Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliğiyle hayata geçirilen, pazarlama ve iletişim sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Brandverse Awards’ta, Yemeksepeti’nin “1 Ye 1 Hediye” kampanyası, E-Ticaret kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türkiye’de hızlı ticaretin önde gelen markalarından Yemeksepeti, kullanıcılarının ilgiyle karşıladığı “1 Ye 1 Hediye” kampanyası ile Brandverse Awards’un Film ana bölümünde E-Ticaret kategorisinde Bronz ödülün sahibi oldu. Markaların pazarlama ve iletişim çalışmalarını değerlendirerek ödüllendiren Brandverse Awards, önemli bir platform olarak kısa sürede iş dünyasının ilgisiyle karşılandı. Sektörün standartlarını yükseltmeyi hedefleyen ve 2022 yılından itibaren Social Media Awards Turkey’i de kapsamına alan Brandverse Awards’un kazananları, 24 Haziran tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı.

Kampanyayla daha fazla seçenek ve avantaj sunuldu

Yapılan açıklamaya göre, başlattığı “1 Ye 1 Hediye” kampanyasıyla kullanıcılarının en sevdikleri restoranlardan en sevdikleri yemekleri uygun fiyatlarla tatma şansını artıran Yemeksepeti, hem kullanıcılar için cazip bir seçenek sundu hem de iş ortaklarına değer kattı. Platformun sunduğu fırsatlar zinciri, çeşitlilik ve farklı zevklere hitap eden menülerle devam ederek kullanıcılara daha fazla seçenek ve avantaj kazandırdı. Platform, kampanya süresince farklı restoran ve menü seçeneklerini kullanıcılara sunarak, herkes için cazip bir yemek deneyimi sağladı.