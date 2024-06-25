Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpark’a girişlerin ücretli olması için çalışmalar başladığını, son kararın İl Genel Meclis üyelerine kaldığını söyledi. Aygöl, buradan elde edilecek gelirin kentteki amatör spor kulüplerine destek olarak aktarılacağını da sözlerine ekledi.

Bilecik kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta olan hafta sonları binlerce aracın girdiği Pelitözü Gölpark’ta valilik tarafından büyük bir düzenlememe yapılırken, atıl haledeki yerlere vatandaşların yararlanabileceği birçok alan yapıldı. Başta oturma alanların hazırlandığı Gölpark’ta giriş ve çıkışlarında kontrol noktalarının yapımına başlandı.

"Denetimsizlik, kuralsızlık ve başıboşluk konularında ciddi bir şikâyet alıyoruz sürekli"

Konu hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Aygöl, "Pelitözü Gölpark şehrimizin gerçekten vatandaşlarımızın nefes aldığı çok önemli bir mesire alanı. Yıllardır oradan vatandaşımız çok güzel bir şekilde faydalanıyor. Ama denetimsizlik, kuralsızlık ve başıboşluk konularında ciddi bir şikâyet alıyoruz sürekli. Şimdi bunun yanında ilk önce orada bir yatırım yapma ihtiyacı hissettik ve yatırım yapılıyor. Siz zaten hem görüntülerde hem de vatandaşlarımız gidip yerinde görme fırsatı buluyor. Ciddi bir çalışma yapılıyor oralarda. Bu çalışmayı yaparken ayın 5-6-7’si kampçıların, karavancıların, balıkçıların, su sporcularının, kanocuların, çocuk oyunlarının, plaj voleybolcularının falan bir sürü kesimin yani bir şekilde vatandaşımız oraya akacak ve güzel bir festival ile orayı hizmete açmayı, yeniden o güzellikleri tanıtmayı, anlatmayı değerlendiriyoruz. Bununla ilgili olarak giriş ve çıkışın ücretli hale gelmesi ile ilgili olarak ciddi bir düşüncemiz var ve bu konuda il genel meclisimiz yetkili. Yani ben ilin valisi olarak burası ücretli olsun dediğim an ücretli olmuyor. İl Genel Meclisi bu ayki toplantıda bunu değerlendirecekler. Ben ilin valisi olarak ücretlendirme olması taraftarıyım. Niye taraftarıyım, gerçekten oraya girmemesi gerekip sürekli insanları rahatsız edecek insanların bir şekilde kontrol altına alınması gerekiyor. Ama bu ücret alınırken de ücretin sembolik bir ücret olması taraftarıyız. Yani burada ücret dediğimizde insanların girişini engelleyecek bir ücret olmaması gerekir. İkincisi yaya girişlerinin duruma göre belediyenin minibüsleri ile gidip gelen insanların, engelli insanların hani sosyal devlet anlayışı ile ücret alınmaması gerektiği insanların da ücret alınmaması yönünde bir kararın olunmasını bekliyoruz. Ama bunu il genel meclisimiz değerlendirecek ve ona göre karar verecek. Şu ana kadar aldığım tepkilerden kesinlikle bu konunun ücrete çevrilmesi yönünde vatandaşın talebi olduğunu da görüyorum. Muhakkak ücret diyince rahatsız olacak bir kesim" dedi.

"Türkiye’nin en nitelikli kamp karavan alanlarından birini oluşturduk"

Vali Aygöl açıklamasının devamında, "Bu alanda kamp, karavan alanı oluşturuyoruz. Bu Türkiye’nin en nitelikli kamp karavan alanlarından biri. Malumunuz şu anda kampçılar, karavancılar geceliği bin 250 TL’ye kalıyorlar. Burası da o şekilde bir yer olacak, bunun bir ücreti olacak tabi ki giriş çıkışın dışında. Buradan bir gelir geldiğinde 2 hedefimiz var. Birincisi orayı sürekli temiz ve kullanılır hale getirecek şekilde oranın döngüsünü sağlamak. İkincisi sözümüz buydu oradan elde edeceğimiz gelirlerimizle amatör spor kulüplerine kullanma yönünde hedefimiz. Yani biz alıp bu parayı başka bir yerde kullanmayı düşünmüyoruz zaten. Biz öyle bir düşüncemiz olsaydı şu anda yaptığımız yatırımı oradaki 5 senelik parayla yapamazdık. Biz oraya yatırım yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşımızın huzuru, vatandaşımızın daha sağlıklı bir şekilde oradan faydalanması için yapacağımız konu önlem almak olacak" dedi.

"Gölpark insanların mesire alanı, ama orada düğün yapılıyor"

Vali Aygöl, son olarak Gölpark içinde bulunan düğün salonlara gelen araçlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Şimdi şunu ifade edeyim örnek veriyorum biz oraya ücret 20 TL koyduk diyelim. Biz park imkânı veriyoruz. İkincisi oradaki düğün alan işletmelere hiç bugüne kadar engel olmadık. Oralar düğün salonu değil, oralar restoran normalde. Orada insanların mesire alanı ama orada düğün yapılıyor. Düğün yapmakla ilgili olarak bu arkadaşlarımızın hiçbir izinleri yok. Belediyemizden de izinleri verilmemiş durumda. Ona rağmen vatandaşların eğlenmek, düğün yapma hakkını koruyoruz. Böyle bir ayrım yaptığımızda düğün sahibimiz orada ciddi bir gelir elde ediyor. O zaman gelen misafirlerin ücretlerini de 20 liralarını da kendisi karşılayacak. Şimdi bu ayrımı yaparsak ben de orada grup partisi vereceğim, bir şey yapacağım, herkesin bir eğlencesi olabilir tabi. O ayrıma girersek hangisinin düğünce olduğunu, hangisinin olmadığını gibi bir engelimiz olmayacağını değerlendiriyoruz. Önümüzdeki seneyle ilgili olarak bu iş sahipleri ile bunu görüşmemiz lazım. Çünkü orada bir düğün olduğunda bütün vatandaşlar oradaki kullanımdan vazgeçmek zorunda kalıyor. Çünkü trafik kaldırmıyor. Ona rağmen biz trafikle ilgili farklı önlemler alıyoruz. Bir motorize ekipler kurduk görüyorsunuzdur jandarma motorize ekipleri kuruldu, ikincisi bir jandarma noktası kuruyoruz orada hem denetim hem kontrol sağlamak amacıyla, üçüncüsü yeni park alanları oluşturuyoruz şu anda. Düğüncülerimize düğünlerini yaptıracağız yani düğünlerini engel olacak bir şey olmayacak. Ama bir ücretlendirme olursa bundan muaf olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim tabi şahsi düşünmem bu yetki meclisimizin, meclisimizin tartışacağı konu" dedi.