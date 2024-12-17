Yeni düzenleme ile çakar kullanımında ceza 96 bin TL'ye çıkarılırken, sürücü belgesine ve aracın trafiğe çıkışına yönelik ağır yaptırımlar getirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 Ocak-15 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde, mevzuata aykırı şekilde çakar lamba kullanan 163 araç tespit edildi. Bu araçlara toplamda 1 milyon 49 bin 557 lira trafik cezası uygulanırken, her bir araca 6 bin 439 TL ceza kesildi.



Yeni düzenleme ile cezalar artıyor

Yapılan yasal değişiklikle, çakar lamba kullanan sürücülere yönelik yaptırımlar ağırlaştırıldı. Yeni düzenleme çerçevesinde çakar kullanan sürücülere 96 bin lira trafik cezası kesilecek, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araçlar 30 gün trafikten men edilecek.



Tekrar eden ihlallere ağır yaptırımlar

Son bir yıl içinde çakar lambayı birden fazla kez kullanan sürücüler için cezalar daha da katılaştırıldı. Bu çerçevede her ihlal için 192 bin TL ceza uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 60 gün trafikten men edilecek. Ayrıca mevzuata aykırı olarak araçlara takılan çakar cihazlarına el konulacak ve cihazların mülkiyeti kamuya geçirilecek.



Denetimler sürecek

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yaptığı açıklamada kamu düzenini ve trafik güvenliğini tehdit eden çakar lamba kullanımına karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Vatandaşlardan, trafik kurallarına uyarak toplum güvenliğine katkı sağlamaları istendi.

Kaynak: İHA