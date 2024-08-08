İnegölspor Başkanı Abdurrahman Maksutlar, gazetemiz köşe yazarı Orhan Atan'ın sorularını cevapladı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz 2023-2024 sezonunda Osman Sevim yönetimindeki İnegölspor Murat Yoldaş ile başlayıp Caner Taban’la tamamladığı sezonu hedeflediği zirve veya play-off hedefinden uzak tamamlayarak orta sıralarda bitirdikten sonra kongreye giderek bırakma kararı aldıktan sonra Mayıs ayında yapılması gereken kongre sıkıntılı bir süreçten sonra ancak bir ay sonra yapılabildi.

Kongrede yönetime talip olan Abdurrahman Maksutlar ve arkadaşları yeni yönetime talip oldular. Tek liste ile açık oyla yapılan kongrede Abdurrahman Maksutlar başkanlığındaki liste oy birliği ile yeni yönetime seçildi. Öncelikle bu sıkıntılı süreçte bu göreve talip olan ve bu taşın altına elini koyan Abdurrahman Maksutlar ve ekibini kutluyor görevlerinde başarılar diliyorum. Abdurrahman Maksutlar çok değerli arkadaşım rahmetli İzaim Maksutlar’ın oğlu. İzaim Maksutlar’a Allah’tan rahmet diliyor, mekanı cennet olsun inşallah diyorum. Abdurrahman Maksutlar ve 11 arkadaşı ile Kani Ademoğlu başkanlığındaki yönetimde 3 yıl görev yapmış ve bu görevleri sırasında hatırı sayılır tecrübeler kazandılar. Daha açıkçası 17 kişilik yönetimde 12 kişi birlikte görev almış birbirlerini iyi tanıyan bir arkadaş grubu. Abdurrahman Maksutlar ve ekibi 11 milyon TL borçla bıraktıkları kulübü bir yıl sonra 43 Milyon TL borçla devraldılar. Öncelikle görev dağılımını yaparak hızla yeni sezon için transfer çalışmalarına başladılar. İlk iş olarak takımın başına geçtiğimiz sezon Orduspor’u çalıştıran Sinan Yücer’i getirerek ekibini kurdular. Menajerliğe ise İnegöllü bir kardeşimiz olan Fahri Yaman’ı getirerek transfer çalışmalarına hız verdiler.

İşte tam bu sırada yeni başkanımız Abdurrahman Maksutlar’dan randevu isteyerek işyerinde Müslim Serbest arkadaşımla yeni sezon için röportaj yaptık. Bu röportajda yeni başkanımıza hayırlı olsun ve başarılar diledikten sonra sorularımızı sorduk. Başkanımız da tüm sorularımıza açık yüreklilikle cevap verdi. Ben sorduğum soruları burada yazmayacağım sadece başkanımızın sorularıma verdiği açıklama ve cevapları yazıyorum. Abdurrahman Maksutlar bu taşın altına koyarken daha önce birlikte çalıştığı arkadaşlarına ve geçmiş yönetimlerde edindiği tecrübelere güvenerek 3 yıllık bir proje ile göreve geldiklerini bu sürede İnegölspor’un 15 yıllık görev anlayışını değiştireceklerini böylece bundan sonraki yıllarda İnegölspor’umuzun yönetici sıkıntısı çekmeyeceğini üzerine basa basa söyledi. Ayrıca bu görevi seve seve yapacaklarını İnegölspor camiasına ve taraftarlarına güvendiklerini belirtti. Yeni başkanımız sorularıma şöyle açıklama ve cevap verdi;

1-Bu sezon mütevazi bir kadro kurulacak.

2-Borçlar azaltılacak.

3-Bir takımın kadrosunun en az üçte birinin alt yapıdan gelmesi gerekiyor.

4-Tesislerimiz tam. Bıraktığımız gibi eksikleri yok. Eksikler çıkarsa Eylül ayının sonuna kadar tamamlanacak.

5-Alt yapı tesisleri bitmedi. Eski yerinde çalışıyorlar.

6-Transferin %80 inini tamamladık.

7-Alt yapıya istikbal vadeden gençleri bulup tesislere getireceğiz.

8-Belediye Başkanımız gerekli desteği veriyor. Bu durumdan memnunuz.

9-Bursaspor ve diğer profesyonel takımların yöneticileriyle bir araya geleceğiz.

10-Grup kuralarını biz çekmedik. Kuralar kongremizden önce çekilmiş. Evet dediğiniz gibi zor bir gruptayız.

11- Kulübümüzün borçlarını bir miktar indirdik indirmeye devam ediyoruz. Bu konuda ümitliyiz dedi.

Çayımızı içtik Teşekkür ederek başarılar diledik.

İşte Abdurrahman Maksutların cevapları böyle. Önümüzdeki 3 yılda bu güzel projelerini hayata geçireceklerine inanıyorum.

Evet İnegölspor’umuz bu sezon tabiri caizse elle yapsan bu kadar zor bir grup yapamazdınız. Kura başkanımızın dediği gibi kongreden önce çekilmiş. Gruba baktığımızda yakından tanıdığımız takımlar var. Listeye bakıldığında bu takım küme düşebilir diyeceğimiz takım yok. Zirveye oynayacak takım dediğimizde en az 10 takım var. Çoğu play-off oynamış takımlar. Birde Altay-Altınordu-1461 Trabzon-Afyon-Sarıyer-Ankaraspor- gibi 1.Lig tecrübesi yaşamış takımlar var. Açıkçası bu sezon zor bir gruptayız ve zorlu bir lig bizi bekliyor. İç transfere baktığımızda gönderilmesi gereken ancak kalan oyuncular var. Transfer pürüzleri olan oyuncular var. Dış transfer çok uçuk rakamlarla dönüyor. Geçen sezonki kadrodan Orhan Aktaş-Bekir Sevgi ve Mete kalmalıydı. Kaldılar gibi duruyor. Kiralık ve 1 yıllık mukavelesi olan oyuncular vardı. Onlar serbest kalıp ayrıldılar. Bunlardan biri Yusuf Kocatürk. FB’den kiralıktı, zamanla takıma oturdu ve yerleşti, sadece o kalsaydı iyi olurdu. Ancak kiralık olduğu için gitmiş. İnegölspor takımı kendi tesislerinde başladığı çalışmalara Ağustos ayının ilk 10 gününde Afyon kampında devam edecek. Hazırlık maçları oynayacak. Çok yeni oyuncular var, onların takıma uyumu zaman alır sabırlı olmalıyız. Bu sezon umarım doğru transferler yapılmıştır. Böyle olmazsa son 4 sezonda olduğu gibi bir yılda 2 defa sil baştan takım yapmak maddi açıdan çok yıpratıcı olur. Umarız yeni transferler tutar.

Sonuç olarak İnegölspor kongre sürecini iyi atlattı. Tecrübeli ve istekli genç bir yönetim seçildi. Çok zor bir grupta olduğumuzu iyi değerlendirerek teknik heyetimiz takımımızı lige iyi hazırlayacak. Maçlara doğru 11’lerle çıkacak. Birlik ve beraberliği, takım ruhunu ön planda tutarak, disiplinli bir takım yapacak. Öncelikle evinde kaybetmeyen bir takım olsun. Rakip takımlar doğru izlenerek doğru analizler yapılarak doğru önlemlerle maçlara çıkılacak. Takım tertiplerinde Ahbap çavuş ilişkilerinden uzak durulacak. Teknik direktör takımı mutlak hakim olacak. Lige Türk futbolunun yakından tanıdığı bir futbol okulu olan ve hiç yabancı oynatmadan 1. ligde mücadele edip küme düşen Altınordu ile deplasmanda başlayacağız. Bu maça kadar çok iyi çalışıp hazırlık maçlarında da oyun şablonunu oturtup bu önemli deplasmandan puan veya puanlarla dönmeye çalışacak. Yeni sezonun İnegölspor’umuza ve Türk futboluna hayırlı olsun. Kazasız belasız ve sakatsız bir sezon olsun. Bu duygu ve düşüncelerle Yeni yönetimimize, yeni teknik heyetimize ve oyuncularımıza başarılar diliyor İnegölspor’un başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”