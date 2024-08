Turgutalp, Kemalpaşa ve Hamidiye Mahallelerinde BUSKİ tarafından döşenen yeni takviye su hattı kazı çalışmaları hızla devam ediyor.

Bu çalışmalar sırasında meydana gelen aksaklıkların başında kazı sırasında ve sonrasında çıkan tozların esnaflara zor anlar yaşatıyor. Ayrıca trafik sıkışıklığı ve yayaların tozdan etkilenmeleri de ayrı sorun haline gelmiş durumda.

Esnaflar bu toz deryasından kurtulmaları için kendi çabaları ile ticaret hanelerinin önlerini her gün hortumla sulamaktalar.

Vatandaşlar ise:

“Belediyenin bir arozözü yok mu? Neden kimse ilgilenmiyor?” sorusunu sormakta.

Evet, sayın yetkililerin bu konuya el atarak bu toz deryasını itfaiyeden bir arozöz ile kazı mahallini sulayarak tozların çevreye verecek rahatsızlıktan kurtarmış olursunuz.

Ya da işlemleri tamamlanmış cadde ve sokakların bir yandan da asfaltlama çalışmaların başlatılması da yapılabilir diyen vatandaşlar bu yaz sıcağında sürekli toz solumaktan hayli dertliler. Mahalle sakinlerinden bazıları da:

“Evlerimizin balkonlarını her gün paspaslamaktan yorulduk. Üstelik eşimde arabasının üzerinde her gün biriken toz katmanından muzdarip. Yetkililerin bu işe bir an önce çözüm getirmelerini bekliyoruz.” Şeklinde şikâyetlerini dile getirdiler.