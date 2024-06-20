Türkiye'de son günlerde yurt dışı çıkış harcı üzerine yapılan tartışmalar oldukça yoğun. 2019-2022 yılları arasında 50 TL olan harç, 2022 yılında 150 TL'ye çıkmıştı. Şimdilerde ise bu tutarın ciddi bir artışla 1500 TL olacağı konuşuluyordu. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) hazırladığı ve 24 Mayıs 2024 tarihli "2024 yılı kanun çalışmaları sunumu" belgesinde, bu rakamın 3.000 TL'ye yükseltilmesi önerildi. Ayrıca, her yıl yeniden değerleme oranında artırılması ve Cumhurbaşkanı'na bu konuda yetki verilmesi de öneriler arasında yer aldı.

Bu sunumda, 2023 yılında 8 milyon 743 bin 760 kişinin yurt dışına çıkış yaparken harç ödediği ve 2024'te de bu sayının benzer olacağı tahmin ediliyor. Bu tahminlere göre, harç tutarının 3.000 TL'ye çıkarılması durumunda, yalnızca ilk altı ay için devletin elde edeceği gelir yaklaşık 12,5 milyar TL olacak.

Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen yeni vergi paketinde, yurt dışı çıkış harcının zamlanması da gündemde. Daha önce Bloomberg'in 14 Haziran'da yayımladığı bir haberde, harcın 150 TL'den 1500 TL'ye çıkacağı öne sürülmüştü. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan elde edilen bilgilere göre, harca zam yapılacağı kesin olmakla birlikte, nihai rakam henüz belirlenmiş değil.

Geçmiş yıllara baktığımızda, yurt dışı çıkış harcı 2019'dan Şubat 2022'ye kadar 50 TL olarak uygulandıktan sonra, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti. 2023 yılında bu harçtan toplam 1 milyar 311 milyon TL tahsil edilmişti. Bu yılın ilk dört ayında ise 427 milyon TL gelir elde edildi. Yurt dışı çıkış harçlarının 15 TL'lik kısmı TOKİ'ye aktarılıyor.