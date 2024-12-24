Ev sahipleri, 2025 yılı kiralık ev fiyatları için asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamları bekliyor. "2025 yılında kiralık ev fiyatları ne kadar olacak?" sorusu gündemdeyken, ev sahipleri şimdiden bu duruma yönelik adımlar attı.

KİRALIK EV İLANLARI SİLİNMMEYE BAŞLANDI

Bazı ilan sitelerinde kiralık ev ilanları kaldırılmaya başlandı. Ev sahipleri, asgari ücret ve emekli maaş zammı sonrasında, yüksek fiyatlarla yeniden ilan vermeyi planlıyor.

Artan kira fiyatları ve mevcut ekonomik koşullar nedeniyle kiracılar üzerindeki yük giderek artarken, maaş zamlarını gerekçe göstererek fiyatları yükseltmek isteyen ev sahiplerinin tutumu, hem piyasada hem de kamuoyunda tepkilere yol açıyor.

KİRALIK EV İLANLARINDA DÜŞÜŞ

Kiralık ev ilanlarının sayısında dikkat çeken bir azalma yaşanıyor. Yüzde 25'lik kira zam sınırının kaldırılmasının ardından 300 bin TL'lere kadar yükselen kiralık ev ilanları, şu an 200 bin TL seviyelerine gerilemiş durumda. Uzmanlar, maaş artışlarının ardından ilan sayılarında yeniden bir artış beklediklerini belirtiyor.

KİRAYA 8 BİN TL ZAM HAZIRLIĞI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul’da emlak işiyle uğraşan Mehmet Ali Narin, yapılan fırsatçılığın her yıl olduğunu belirterek “Ne zaman emekli ve asgari ücrete zam yapılsa hem kiralık hem satılık konut fiyatları yükseliyor. Bakanlık genel olarak denetimlerini yapıyor ama bir eksik var. Çünkü mevcut ilanın fiyat değişimine bakıyorlar. Ancak silinip yeniden konulan ilanın fiyat değişimini takip edemiyorlar. Bu nedenle fiyatlar rahat bir şekilde yükseltilebiliyor” dedi.

Son aylarda konut satışlarındaki yükseliş ile kiralık ilanlarında artış olduğunu söyleyen Narin “Konut satışları artıyor ve daha çok yatırım için alım yapılıyor. 3-5 milyon liralık evler alını kiraya veriliyor. Ancak ev alımı yapanlar kiralamak için yılbaşı sonrasını bekliyor. Bugün Beylikdüzü’nde 1+1 dairenin ilanını kaldırdık. Geçen hafta 17 bin liradan ilana çıkmıştık. Ev sahibi bir duyum almış ve maaş zamları sonrası daha yüksek fiyattan ilana çıkmak istiyor. Tahminen 25-26 bin liradan şubat ayında ilana çıkacağız” dedi.

BAKANLIK TAKİPTE

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan fırsatçılara göz açtırmıyor. Bakanlıktan yapılan son açıklamada, ‘konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı’ yönündeki haberler üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesinin denetlendiği belirtildi. Denetimin ardından emlak işletmesine 100 bin liralık idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edilmiş olup, her bir emlak işletmesine 100 bin lira olmak üzere toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulanmasına bugün itibarıyla başlanmıştır.” Açıklamada, Bakanlıkça ilan platformlarındaki fiyat değişimlerinin yakından takip edileceği belirtilerek, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan ve ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmelerine gerekli idari cezaların uygulanmasına kararlılıkla devam edileceği bildirildi.