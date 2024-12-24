

Olay saat 08.30 sıralarında Turgutalp mahallesi Kiraz sokakta meydana geldi. Ağabey Bülent G. Sokakta yürürken eskiye dayanan husumetlisi olan kardeşi Erdami G.(52) ile denk geldi. Ağabey ve kardeş arasında tartışma yaşandı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada ağabey, kardeşine sopayla vurmaya başladı. Öfkeli ağabey sopayı bırakıp üzerindeki tabancayla kardeşine ateş etti. Sağ bacağına mermi isabet eden Erdami G. yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ağabey olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ