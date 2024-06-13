Gölcük’te yeniden ihya edilerek ilçeye kazandırılan Yukarı Değirmendere’deki tarihi hamam öğrencileri ağırladı.

Gölcük Belediyesi tarafından restore edilen Yukarı Ulaşlı’daki tarihi Osmanlı hamamı öğrencileri ağırladı. Gölcük Belediyesi ve Ulaşlı Gençlik Derneği iş birliğinde düzenlenen ve Gölcük İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte gençler tarihi yapı hakkında bilgilendirildi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ecdat yadigarlarını gelecek kuşaklara taşıdıklarını söyledi.