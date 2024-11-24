Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa ile Avusturya’nın önde gelen bankalarında çalışan borç yapılandırma profesyonellerinin görüşlerini içeren 5'inci 'EY Yeniden Yapılandırma Nabzı' araştırma sonuçlarını yayımladı.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası danışmanlık, denetim, güvence, strateji, kurumsal finansman ve vergi hizmetleri şirketi EY (Ernst&Young) tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen ve yeniden yapılandırma piyasalarına dair önemli içgörüler sunan “Yeniden Yapılandırma Nabzı" araştırmasının 5. versiyonu yayımlandı.

Rapor, CESA Bölgesi (Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa ile Orta Asya) ve Avusturya’daki yeniden yapılandırma piyasasının dinamiklerine ışık tutarak mevcut eğilimler ve gelecekteki beklentiler hakkında önemli değerlendirmeler içeriyor.

Araştırmaya göre son altı ayda yeniden yapılandırmayı etkileyen en önemli faktörler arasında, satışlarda azalma (yüzde 23) ve ekonomik büyümede yavaşlama (yüzde 20) öne çıkarken, önümüzdeki dönemde de bu eğilimlerin devam etmesi bekleniyor. Aynı zamanda yeniden yapılandırma süreçlerini tetiklemesi öngörülen faktörlerin başında yine satışlarda azalma (yüzde 21) ve ekonomik büyümede yavaşlama (yüzde 17) yer alıyor.

İNŞAAT, GAYRİMENKUL VE OTOMOTİV SEKTÖRÜ LİDERLİĞİ SÜRDÜRÜYOR

Araştırma sonuçları, yeniden yapılandırma faaliyetlerinin en yoğun olduğu sektörlerin inşaat, gayrimenkul ve otomotiv olduğunu gösteriyor. Özellikle otomotiv sektörü, içten yanmalı motorlar ve elektrikli araç üretiminde yaşanan maliyet sorunları nedeniyle ciddi değişimler yaşıyor.

Raporda, yeniden yapılandırma faaliyetlerinde en büyük artışın Avusturya, Polonya, Sırbistan ve Slovakya gibi ülkelerde gerçekleştiği belirtilirken, Macaristan, Ukrayna, Bulgaristan, Slovenya ve Türkiye gibi ülkelerde orta düzeyde bir artış yaşanması beklendiği vurgulanıyor. Hırvatistan ise bu faaliyetlerin azaldığı ülke arasında yer alıyor.

Borç yapılandırma ve vade uzatma, yeniden yapılandırma süreçlerinin temel çözüm aracı olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, operasyonel yapılandırma ve refinansman gibi çözümler de giderek daha fazla önem kazanıyor.

Araştırma sonuçları, ekonomik ve sektörel dönüşüm süreçlerinin yeniden yapılandırma faaliyetlerini nasıl şekillendirdiğini açıkça ortaya koyarken, işletmelerin karşılaştığı zorlukların etkili ve yenilikçi çözümlerle aşılabileceğini gösteriyor.