Bilecik’in Yenipazar ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, trafik güvenliğini artırmaya yönelik denetimlerine aralıksız sürdürüyor.

İlçe genelinde trafik düzenini sağlamak ve olası riskleri en aza indirmek amacıyla ekipler sahada yoğun şekilde görev yapıyor. Uygulamalarda sürücülerin kurallara uyup uymadığı kontrol edilirken, trafik güvenliğine ilişkin bilgilendirmeler de yapıldı. Denetimlerin günün farklı saatlerinde sürdüğü, amaçlarının hem güvenlik sağlamak hem de trafik kazalarının önüne geçmek olduğu belirtildi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Güvenli trafik, hepimizin ortak sorumluluğudur. Kurallara uyan, dikkatli ve duyarlı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.