Fahiş fiyat ve enflasyonu öncelikli gündemine alan Bursa’daki yerel marketçiler, birleşmenin çözüm olup olmayacağını tartışıyor. Sektör paydaşları, YZB 2023 Buluşması’nda konuyu derinlemesine masaya yatırdı.BURSA (İGFA) - Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER), Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun (TPF), İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 14’üncüsünü düzenlediği Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) etkinliğine yoğun katılım sağladı. Zirvede market enflasyonu, sektörün geleceği ve birleşme konusu mercek altına alındı.

Yerel Zincirler Buluşuyor 2023 etkinliğinde perakende sektörünün ülke ekonomisi için önemine dikkati çeken Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Gerekli düzenlemeler ile sektörün altyapısının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Biz, perakende sektörünün gelişimi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da “Sektörün desteklenmesi ve büyümesi, ülkemizin gelişmesine de katma değer sağlayacaktır. Bu sektör, gelecek vaat ediyor. Sektör paydaşları, birleşerek güçlerini artırmalı.” dedi.

‘BURSA ŞUBESİ’NİN BİRLİKTELİĞİ ÖRNEK NİTELİKTE’

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün ise “YZB olarak bugüne kadarki en yüksek firma katılımını, en yüksek ziyaretçi sayısını elde ettik. Gıda perakendesi sektörü, gelecek vaat ediyor. Ancak sorunları çözmediğimiz sürece sektörün gelecekte kimin elinde kalacağı belli değil. Ülkemizde ciddi bir market enflasyonu var. Yerel zincirlerin desteklenmesini ve koruyucu düzenlemelerin yasalaşmasını arzu ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 14 bölge derneklerinin olduğunu, Bursa’nın da üye sayısı ve faaliyetleri ile dikkati çektiğini de kaydeden Düzgün, “Bursa Şube Başkanımız Haşim Kılıç’ın koordinasyonunda çalışmalarını çok takdir ederek izliyorum. Üyeler ile sağlanan birlik-beraberlik, örnek niteliktedir.” şeklinde konuştu.

‘PERAKENDE YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKMALI’

Şube olarak 200’e yakın kişi ile YZB’ye yine en yüksek katılımı sağladıklarını belirten Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç ise, “İlk defa bu kadar yoğun bir katılım gördük. Federasyon Başkanımız Sayın Ömer Düzgün’e çok teşekkür ediyorum, yine başarılı bir organizasyondu. YZB’de yerel marketlerimizin birleşmesi konusu gündeme geldi. Birleşme olmalıdır elbette ancak her marketin kendi özel şartlarında değerlendirilmesi gerekir. Biz Bursa olarak 50 civarında üye sayısına ulaştık. Geçmiş yıllara nazaran birlik-beraberliğin daha da pekiştiğini görüyoruz. Günümüzdeki market enflasyonunun en büyük sebebi, Perakende Yasası’nın çıkmamasıdır. Bir an önce bu yasanın çıkmasını bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.