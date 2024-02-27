Teknoloji sunumu tüm dünyada giderek önem kazanırken, yerli fintek şirketi Dgpays, Avrupa’dan yatırım aldığını duyurdu. Truffle Capital ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD’nin yeniden yatırımı ile şirket iki yıldan az sürede değerini iki katından fazla artırarak, 600 milyon doların üzerinde bir değere taşıdı.

Finansal teknolojiler sektöründe dikkat çeken, hem finans hem de finans dışı sektörlerden 50’yi aşkın kuruma teknoloji sağlayan şirket, 2022 yılında yurt dışında da faaliyetlerini başlatmıştı. Şirketin önemli bir iş birliği Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle bugün kamuoyu ile paylaşıldı. Törene Dgpays kurucusu ve CEO’su Serkan Ömerbeyoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner katıldı. Avrupa’nın en büyük fintek fonlarından biri olduğu belirtilen Truffle Capital ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD’nin yeniden yatırımı ile şirketin 2 yıldan az sürede değerini iki katından fazlasına çıkarıp, 600 milyon doların üzerinde bir değere taşıdığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye’nin büyüyen ekonomisine ve stratejik konumuna vurgu yaparak, "Ülkemizdeki erken aşama teknoloji yatırımlarında 2023 yılında toplam 325 işlem gerçekleşirken, 33 yatırım turu ile fintek sektörü en çok işlem gerçekleşen dikeylerden biri oldu. Sektörün önemli oyuncularından biri olan Dgpays’in aldığı bu uluslararası yatırım, ülkemizin potansiyeline olan inancı ve ülkemize yönelik artan yatırımcı ilgisini de göstermektedir. Yatırım Ofisi olarak en büyük hedeflerimizden biri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülke ekonomimize katkı sunmak üzere uluslararası doğrudan yatırımların artırılması ve ülkemizin yatırım ortamının geliştirilmesidir” ifadelerini kullandı.

“Yabancı yatırımları ülkemize getirmeye ve değerimizi yukarı taşımaya devam ediyoruz"

Yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan şirketin CEO’su Serkan Ömerbeyoğlu şunları kaydetti:

“Henüz çok genç bir şirket olarak 7 yıl içinde hızla büyüyerek önde gelen bir teknoloji şirketi haline geldik. Son 2 yıl içinde yatırım değerlememizi katlayarak yabancı yatırımları ülkemize getirmeye ve şirketimizin değerini daha yukarı taşımaya devam ediyoruz. Son aldığımız yatırımlarla şirket değerimiz 600 milyon doların üzerine geldi.”

İkinci yatırımını gerçekleştiren EBRD’nin Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ise konuyla ilgili, “Türkiye finansal teknolojiler sektöründe dünya çapında rekabet edebilecek güce sahip, inovatif şirketleri bulunan önemli bir ülke. Türkiye ekonomisinin potansiyeline olan güvenimizle 2024 yılında yeniden yatırım gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.