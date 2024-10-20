Bakan Yumaklı, yasak bölgede, yasaklanan av yöntemiyle ve yasak olan türü avlamaya çalışan kaçak avcıların, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı milliparklar ekipleri tarafından tespit edilerek cezai işlem uygulandığını duyurdu.

Yumaklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kaçak ava giden avlanır. Gümüşhane’de yasak olan bölgede, yasaklanan av yöntemiyle ve yasak olan türü avlamaya çalışanlar, milliparklar ekiplerimiz tarafından tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Doğal yaşam alanlarının korunması ve sürdürülebilirliği için kaçak avcılığa göz açtırmıyoruz.”

