Genç futbolcu Kadir Yiğit, Bursaspor'a veda ettiğini açıkladı. 19 yaşındaki oyuncu, "Yeri ve zamanı geldiğinde söylenecek sözümüz elbette olacaktır" ifadeleriyle duygusal bir ayrılık mesajı verdi. Bursaspor'un altyapısından yetişen Kadir Yiğit, gelecek vadeden bir oyuncu olarak dikkat çekse de beklenen patlamayı gerçekleştirememişti. Stoper mevkisinde forma giyen genç futbolcu, geçen sezon U19 takımıyla 11 maçta oynadı. 2021-2022 sezonunda da U19 formasıyla 29 kez Bursaspor'u temsil etti. 2020-2021 sezonunda ise A takımına kadar yükselme fırsatı bulmuş ve TFF 1. Lig'de 2 maçta 19 dakika süre almıştı. Aynı yıl U19'da da 14 maça çıkmıştı.

Kadir Yiğit veda mesajında, "Yaklaşık 10 yıl önce küçük bir çocukken büyük bir heyecanla kapısından içeri girdiğim büyük Bursaspor camiasına bugün veda ediyorum. Çocukluğumdan, yuvamdan ayrılırken üzerimde emeği olan değerli hocalarıma ve kulüp personeline teşekkürü bir borç bilirim. Elbette nice yıllar bu şanlı kulübe hizmet etmek en büyük arzu ve isteğimdi. Yeri ve zamanı geldiğinde söylenecek sözümüz elbette olacaktır. Ayrılıklar da sevdaya dahildir. Bir gün tekrar buluşmak üzere Bursaspor'um" ifadelerini kullandı.