Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Rumeylan bölgesinde önemli bir başarıya daha imza atarak, terör örgütünün üst düzey bir ismini etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/YPG terör örgütünün ekonomi sorumlularından Rojna kod adlı Zülfiye Binbir'i Suriye/Rumeylan bölgesinde etkisiz hale getirdi.

MİT, daha önce Türkiye'de güvenlik güçlerine yönelik bir dizi saldırıda bulunan ve "Terör Arananlar Listesi"nde yeşil kategoride aranan Zülfiye Binbir'i hedef olarak belirlemişti.

MİT, Suriye'deki operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. PKK/YPG terör örgütü, Suriye'de etkinliğini artırarak hain amaçlarına ulaşmak için örgüt üyelerini çeşitli alanlarda istihdam etmeye çalışıyordu.

Son dönemde Suriye sahasındaki istihbarat ağı sayesinde başarılı operasyonlar gerçekleştiren MİT, terör örgütünün yönetici kadrosunu etkisiz hale getirmeyi başardı.

PKK/YPG terör örgütü, Suriye'de ekonomik faaliyetler yürüterek maddi kaynaklar elde ediyor ve bölgeden yeni üyeler kazanarak sahadaki etkisini artırmaya çalışıyordu. MİT ise bu planı bozmak amacıyla Suriye/Kamışlı'daki Finans Sorumlusu Zülfiye Binbir'i hedef aldı.

ZÜLFİYE BİNBİR KİMDİR?

Güvenlik kaynaklarına göre, Zülfiye Binbir 1993 yılında PKK'nın kırsal kadrolarına katıldı. Amed ve Garzan eyaletlerinde görev aldıktan sonra 1997 yılında Irak'a geçerek 2004 yılına kadar terör faaliyetlerine devam etti.

Binbir, 2011 yılında Muş Valiliği'nde staj yapan Kaymakam Adayı Kenan Erenoğlu ve askerlik hizmetini ifa eden Aykut Çelik'in kaçırılması eylemlerini organize etmekle suçlanıyor. Bu nedenle MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu.

2012 yılında Irak/Hınere'deki Zeynep Kınacı Akademisi'nde ideolojik eğitim aldıktan sonra Suriye'ye gönderilen Binbir, yeni üyelerin eğitiminden sorumlu olarak görev yaptı ve 2018'de Suriye/Kobani'de Asayiş Komutanı olarak atandı.

2019'da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sırasında, örgütün koordinasyon merkezinde YPJ temsilcisi olarak görev aldı.

Binbir, 2021 yılından itibaren Kamışlı'da örgütün maliye/ekonomi sorumluları arasında yer almaktaydı.

Güvenlik kaynakları, Zülfiye Binbir'in etkisiz hale getirilmesinin örgütün ekonomi alanındaki faaliyetlerini büyük ölçüde sekteye uğratacağını belirtti.