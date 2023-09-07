Burun askılama, burun ucu aşağı doğru inen hastalarda burun ucundaki kıkırdakların yukarı doğru çekilip, burun köküne dikilmesiyle giden küçük bir iğne deliğine girilerek yapılan, aşağı yukarı 15 dakika süren bir tekniktir. Burada önemli olan şey, uygun hastayı seçmek ya da hastanın kendisinin bu ameliyata uygun olduğuna karar vermesidir.

Kimler bu teknik için uygundur? Kemik burunda çok ciddi problemi olmayan yani burnu çok büyük, geniş ve kısa olmayan burnunun ucu sadece aşağı doğru bakan hastalar burun askısı için ideal hastalardır. Bu hastalarda bu yöntem 15 ile 20 dakika içinde oldukça başarılı sonuçlar verebilir.