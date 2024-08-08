Mardin’in Yeşilli ilçesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, vatandaşları bunalttı. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Sıcak havaların etkisi ile serinlemek için parklara giden vatandaşlar ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışıyor. Termometrenin öğle saatlerinde 46 dereceye yükseldiği Yeşilli’de vatandaşlar serinlemek için kendilerini parklardaki havuzlara atıyor. Bazı vatandaşlar ise üzerlerine su dökerek serinlemeye çalışıyor.

Sıcaktan bunalan İbrahim Kudat Yeşilli ’de son yılların en sıcak mevsimini yaşadıklarını söyledi. Hava sıcaklığının 46 dereceyi geçtiği ilçemizde insanların sokağa çıkmaktan çekindiğini belirten Kudat, “Sıcaklar bizi etkiliyor. Bazen sıcaktan korunmak için evden bile çıkmaktan korkuyoruz." dedi

BUNALTICI SICAKLIK DAYANILMAZ OLUYOR

İlçede i hava sıcaklığı 46 dereceyi aştığından gündüz sokağa çıkmakta zorlandıklarını belirten Türkmen Binkay ise Bunaltıcı bir sıcaklık var, dayanılmaz oluyor. Gölgelik alanlarda serinliyoruz. Hasta ve yaşlılar da sıcak havadan çok etkileniyoruz. Sıcaktan bunalanlar klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ederken, ilçede öğle saatlerinde sokaklar boş kaldığını görüyoruz” şeklinde konuştu. İlçede sıcaklığın bir hafta daha 46 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor.