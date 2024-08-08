Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu akşam saat 21.00’de İtalya ile yarı final mücadelesine çıkacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın heyecanlı mücadelesi, Üsküdar’da dev ekrandan takip edilecek.

Çeyrek finalde Çin’i geçerek yarı final mücadelesine hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu akşam İtalya ile karşı karşıya gelecek. Millilerin finale adını yazdıracak mücadelesi Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde oluşturulan dev ekrandan ücretsiz olarak izlenecek. “Sandalyeni kap gel” konseptiyle düzenlenecek etkinlikte sporseverleri çeşitli ikramlar da karşılayacak. Saat 21.00’de başlayacak maç dolayısıyla Üsküdar Belediyesi, kırmızı beyaz konseptiyle, tezahüratlarıyla, zafer dolu bir gecede tüm Üsküdarlıları maç heyecanını birlikte yaşamaya davet etti.