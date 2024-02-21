Yetenekli çocuklarını geleceğe hazırlayan Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde yeni dönem başlıyor. Deneyap Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Buse Zehra Kökçam,"Temel hedefimiz milli teknoloji hamlesinin dip dalgasını gerçekleştirecek gençleri yetiştirebilmek. Öğrenci seçiminde iki ayrı seviyemiz var. Ortaokul ve lise seviyesi. Ortaokul seviyesi için 4’üncü ve 5’inci sınıflar. Lise seviyesi için 8’inci,9’uncu ve lise hazırlık sınıfları başvuru yapabiliyorlar. Öğrencilerimiz başvuru yaptıktan sonra 3 ayrı aşamada sınavlarımız gerçekleşiyor. Sonra 6 ay boyunca 11 ayrı başlıkta ücretsiz teknoloji eğitimleri alıyorlar. Bu süreçte tüm Türkiye’deki öğrencilere fırsat eşitliği sağlanıyor" dedi.

Türkiye’nin yetenekli çocuklarını geleceğe hazırlayan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde yeni dönem başlıyor. Geleceğin mühendislerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla Deneyap Türkiye Projesi çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyelerinde on binlerce öğrenciye Robotik ve Kodlamadan Nanoteknolojiye, Tasarım ve Üretimden Yapay Zekaya 11 farklı eğitim veriliyor. 20 bini aşkın öğrenci kapasitesine sahip Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde halihazırda 4 bin 541 eğitmen öğrencileri geleceğe hazırlıyor. Öğrenci ve eğitmen seçimlerinden, eğitim içeriklerine, atölyelerde kullanılan malzemelerden, atölye konseptine kadar tüm Türkiye’de aynı imkanları çocuklarla buluşturan Deneyap Teknoloji Atölyeleri, çalışmalarını eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla titizlikle sürdürüyor. Deneyap Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Buse Zehra Kökçam Deneyap Teknoloji Atölyeleri hakkında ve öğrenci başvuruları hakkında bilgi verdi.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Buse Zehra Kökçam, ”Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde temel hedefimiz milli teknoloji hamlesinin dip dalgasını gerçekleştirecek gençleri yetiştirebilmek. Teknolojinin liderlerini, girişimcilerini ya da geleceğin mühendislerini yetiştirmek amacıyla Deneyap Teknoloji Atölyeleri tüm Türkiye’de öğrencilerimize açık. Öğrenci seçiminde iki ayrı seviyemiz var. Ortaokul ve lise seviyesi. Ortaokul seviyesi için 4’üncü ve 5’inci sınıflar. Lise seviyesi için 8’inci,9’uncu ve lise hazırlık sınıfları başvuru yapabiliyorlar. Öğrenciler başvuru yaptıktan sonra 3 ayrı aşamada sınavlarımız gerçekleşiyor. Burada en önemli olan şey çocukların muhakeme yeteneğinin olup olmaması algoritmik düşünce yapısı, kendine özgün bir proje geliştirip geliştirememe gibi noktalara önem veriyoruz” diye konuştu.

Mezun olan öğrenciler için tanınan imkanlardan bahseden Kökçam, “Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde 11 ayrı başlıkta eğitim alıyorlar. Çocuklar teknoloji farkındalığı oluşturarak süreçlerini tamamlıyorlar. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra onlara bir diploma veriyoruz. Her ders özelinde sertifikalar veriliyor. Aynı zamanda çocuklar sosyal gelişim anlamında destekleniyorlar. Sosyal faaliyetler, kamplar gibi. Bununla da yetinmiyoruz tabi 4 paydaşlı bir yapı olduğumuz için her paydaş kurumumuzun belli imkanları var. Başarılı öğrencilere burs vermek gibi ya da TEKNOFEST yarışmalarına katılırken onlara mentor desteği sağlamak gibi imkanlarımızda mevcut” ifadelerini kullandı.

"Tüm Türkiye’deki öğrencilere fırsat eşitliği sağlanıyor"

Kökçam,“7 Şubat’ta başlayan başvuru dönemimiz 25 Şubat’ta sonlanacak. Yeni eğitim dönemimiz ise Eylül 2024 yılında tüm Türkiye’de eş zamanlı bir şekilde başlayacak. Tüm Deneyap Teknoloji Atölyelerimiz Türkiye genelinde 81 ilde var. 81 ilde 139 Deneyap Teknoloji Atölyesi ve 262 derslikle tüm öğrencilerimize hizmet veriyoruz. 20 bini aşkın öğrenci kapasitemiz mevcut. Eğitmenler her alan için uzman eğitmenler olarak belirleniyorlar. Şuan için 4 bin 500 ve üstü eğitmenimiz var. Aday öğrenciler başvuru yaptıktan sonra 3 ayrı aşamadan geçtikten sonra 6 ay boyunca 11 ayrı başlıkta ücretsiz teknoloji eğitimleri alıyorlar. Bu süreçte tüm Türkiye’deki öğrencilere fırsat eşitliği sağlanıyor. Aynı atölye konsepti aynı müfredat aynı eğitmen eğitimi ya da öğrencilerin seçilme biçimiyle aslında tüm öğrencilere fırsat eşitliği sağlanarak tüm Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde eğitim verilmekte” dedi.