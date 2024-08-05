Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı. Gayrimenkul sektöründe yeni döneme geçiliyor. İlan sitelerine verilecek ilanlarda doğrulanmış ilan dönemine geçiliyor. Artık konut satacak kişi, e-Devlet üzerinde emlakçıya yetki verecek. Yetkilendirilmiş emlakçı satışa aracılık edecek. Otomotiv sektöründe de aynı sisteme geçileceği belirtiliyor.HERKES DUYSUN / BURSA (İGFA) - 15 Eylül 2024'e kadar tamamlanarak devreye geçmesi beklenen düzenleme hakkında Herkes Duysun’a açıklamalarda bulunan Minimum Gayrimenkul’den Broker Sinem Atak Erden, “Yeni çıkacak düzenlemeyle birlikte, mal sahiplerinin gayrimenkul danışmanlarını yetkilendirmesi ile piyasa doğru rakamları bulacak, karmaşıklık sona erecektir. Gayrimenkul danışmanları gerçek fiyat araştırması yaparak, bölge emsalini belirleyecek ve portföyü doğru fiyattan satışa hazırlayacaktır. dedi Erden ayrıca, belgesi olmayan emlakçılar bu düzenlemeyle ilan veremeyecek, sahte ilanlar ve şişirilmiş fiyatlar ortadan kalkacaktır. Biz gayrimenkul danışmanları olarak bu düzenlemenin yerinde bir karar olduğunu düşünüyoruz diye ifade etti

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