Yapılan duyuruda, BursaRay, T1 Tramvay hattı ve bazı otobüs hatlarında gece boyunca uzatılan sefer saatleriyle ilgili bilgilere yer verildi. Belediye, şehirdeki ulaşımın sabaha kadar kesintisiz devam edeceğini belirterek, vatandaşlara rahat bir yılbaşı gecesi geçirebilmeleri için gerekli önlemleri aldığını duyurdu.

BursaRay seferlerinin sabaha kadar devam edeceği bildirilirken, T1 Tramvay hattının 02.00'ye kadar hizmet vereceği açıklandı. Ayrıca, belirli otobüs hatlarının da 02.00'ye kadar sefer yapacağı ve Terminal ile şehir merkezi arasındaki araçların 30 dakikalık aralıklarla hizmet vereceği ifade edildi. Yoğunluğa karşı ek seferler de düzenlendiği bildirilen açıklamada, detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesini ziyaret edebileceği veya çağrı merkeziyle iletişime geçebileceği belirtildi.