Yıldırım’da tapu seferberliği devam ediyor. Yıldırım Belediyesi, Karapınar Mahallesi’nden sonra, Şirinevler Mahallesi’ndeki 42 hektarlık alanda gerçekleştirilen imar uygulaması neticesinde bin 254 hak sahibine resmi imar parselli tapuları teslim etti. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen tapu dağıtım törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Mersin, Yıldırım Tapu Müdürü Enes Gezmiş, İlçe Emniyet Müdürü Sakip Yalta ve hak sahipleri katıldı. Törende konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçenin en önemli sorunu olan mülkiyet problemini kalıcı olarak ortadan kaldıracak yasal düzenlemeye öncelik ettiklerini hatırlatarak, “Bu düzenleme sosyal donatı alanları ile ve ulaşım aksları ile güvenli, modern Yıldırım’ın önünü açacak” dedi.

Şirinevler Mahallesi’nde riskli alan dışında kalan 42 hektarlık bölgede imar uygulaması gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Bu bölgemizde tapu tescil işlemlerini tamamlayarak bin 254 hak sahibine tapularını teslim ettik. Bu çalışmaların bizim için ayrı bir önemi var. Bir taraftan hemşehrilerimizin mülkiyet problemini çözerken diğer yandan hiçbir kamulaştırma bedeli ödemeden ilçemize yeni ortak kullanım alanları kazandırdık. Şirinevler’deki düzenlemeyle ilçemize; 55 bin metrekare yeşil alan, 6 bin 100 metrekare cami alanın, 7 bin 600 metrekare okul alanı, bin metrekare sağlık tesisi alanı, 3 bin metrekare sosyal donatı alanı olmak üzere 76 bin metrekare alanı ilçemize kazandırdık. Bu uygulama ile sadece tasarruf sağlamakla kalmadık. Hem insanlarımızın mülkiyet problemini çözdük hem de insanlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek, bölgemize değer katacak projelerimiz için alan elde ettik” ifadelerini kullandı.