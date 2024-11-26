İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Bölümü, havacılık sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Bluesky Havacılık Ödülleri’nde 2024 yılında "Yılın En İyi Uçak Teknolojisi Programı" ödülüne layık görüldü.

Akademik kadrosu ve öğrencileriyle teori ve pratiği birleştirerek sektör ihtiyaçlarına yönelik donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen İstanbul Arel Üniversitesi, aldığı ödülle yeni bir başarıya imza attı. Havacılık alanında eğitim kalitesi, sektöre yönelik uygulamalı eğitim anlayışı ve yenilikçi çalışmalarıyla öne çıkan İstanbul Arel Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Airport Hotel’de düzenlenen ödül töreninde "Yılın En İyi Uçak Teknolojisi Programı" ödülünü aldı.

Havacılık sektöründeki yenilikçi çalışmaları, sektör profesyonellerini yakından takip eden Bluesky Havacılık Ödülleri, havacılık endüstrisinde üniversitelerin uçak teknolojisi bölümlerini, akademik kalite, mezun başarısı ve sektöre katkı gibi kriterler üzerinden değerlendirerek ödüllendiriyor. Jüri ve Dijital İtibar Ajansı komisyonu tarafından tarafsız ve objektif bir yaklaşımla yapılan değerlendirmeler sonucunda İstanbul Arel Üniversitesi’nin bu ödüle layık görülmesi, üniversitenin sürekli gelişim ve yüksek akademik standartlara verdiği önemin bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.