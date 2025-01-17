Ünlü gazeteci, yazar Yılmaz Özdil sevenlerini korkuttu...

Yılmaz Özdil muayene olmak için gittiği hastanede kalp krizi geçirdiğini öğrendi.

İstanbul'da bir özel hastanede yoğun bakıma kaldırılan Özdil'in kalp damarlarından birinin açıldı.

Yılmaz Özdil’e bugün ise iki saatlik bir operasyon yapıldı.

Ünlü gazetecinin bugün iki damarı da açıldı ve stent takıldı.

Başarılı operasyonların ardından sağlık durumu iyiye giden Özdil, sosyal medyadan ilk açıklamasını yaptı.

TEĞMENLERE DESTEK GÖNDERDİ

Mesajında kılıç çeken teğmenleri hatırlatan Özdil, soruşturma aşamasındaki teğmenlere destek mesajı gönderdi.

"BU KALP TEĞMEN EBRU'YA FEDA OLSUN"

Yılmaz Özdil, teğmenlere destek mesajında şunları kaydetti:

Kriz geçirmiş, beş stent takılmış, hasarlı bir kalbim var, bu kalp teğmen Ebru’ya feda olsun.

Kara Harp Okulu’nda 30 Ağustos 2024’te gerçekleşen mezuniyet töreninin ardından, bir grup teğmen kılıçla yemin etmiş, ardından da haklarında amirlerin ikazlarına rağmen planlı disiplinsizlik yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Teğmenler ve komutanları, 18 Kasım 2024’te Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

YDK'nın 5’i teğmen 8 askeri personelin soruşturma dosyasına ilişkin gerekçeli kararı, kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.