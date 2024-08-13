ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-YKS sonuçlarına göre adayların tercihleri doğrultusunda yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sonuçları T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilirler. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Kayıt işlemleri için adaylar, 19 Ağustos ile 23 Ağustos tarihleri arasında yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye başvuruda bulunabilecekler. Ayrıca, elektronik kayıt işlemleri ise 19 Ağustos'tan 21 Ağustos'a kadar gerçekleştirilebilecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversitelerin belirleyeceği belgeler ve tarihlere göre hareket edecekler.