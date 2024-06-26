Eyüpsultan’da Dünya Yoga Günü çerçevesinde “Yoga, Meditasyon ve Nefes Terapisi" etkinliği düzenlendi.

Eyüpsultan Belediyesi, 21 Haziran Dünya Yoga Günü çerçevesinde Silahtarağa Parkı’nda “Yoga, Meditasyon ve Nefes Terapisi" etkinliği düzenledi. Etkinlikte vatandaşlar günlük hayatın stresinden uzaklaştı. Eğitmenler Şule Yalçıntaş, Berivan Tanış ve Sinem Atalan eşliğinde ücretsiz olan etkinlikte katılımcılara kahve ikramı da yapıldı. Çoğunluğu kadınların oluşturduğu etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu.