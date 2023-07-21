İstanbul'un deniz trafiğinde yaşanan bir olayda, Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan "Şh. Moda" adlı Şehir Hatları vapurunda korku dolu anlar yaşandı. Olay, dün akşam saatlerinde gerçekleşti.

Vapurun güvertesinde bulunan 36 yaşındaki A.U.B., henüz belirlenemeyen bir sebeple denize atladı. Neyse ki, olay hemen fark edildi ve bir ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri derhal harekete geçti. İki Sahil Güvenlik botu, termal kamera yardımıyla denize atlayan yolcunun konumunu tespit etti ve hızla müdahale etti.

Şans eseri, A.U.B. kısa sürede ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarma işlemi sonrasında Harem Tahlisiye İskelesi'ne çıkarılan yolcu, daha sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Şükür ki, A.U.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.