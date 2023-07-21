Rus araştırmacı Michael Raduga, rüyalarını kontrol altına alma hayaliyle kendi evinde iddialı bir adım attı. Beynine bir çip yerleştirmeye cüret etti ve sonrasında kafasını matkapla delerek hayatını tehlikeye attı!

Kazakistan'da oturduğu evinde gerçekleştirdiği bu tehlikeli beyin ameliyatı, Oxford Üniversitesi beyin cerrahları tarafından büyük endişeyle karşılandı. Cerrahlar, rüya kontrolünün henüz on yıllar uzakta olduğunu vurgularken, Raduga'nın bu adımı son derece tehlikeli ve mantıksız olarak değerlendirdi.

Raduga'nın ameliyatı hakemli dergilerde yer almadı ve hiçbir üniversite tarafından desteklenmedi. Ancak Raduga, iddialıca bu deneyi kendisinin yapması gerektiğini savundu. Olayın görüntüleri, kafatasını matkabıyla delerken derisini ataçlarla tutarak gerçekleştirdiği korkunç bir manzarayı ortaya koydu.

40 yaşındaki Raduga, rüyalarını kontrol edebilmek için beynine elektrot yerleştirdiğini ve daha önce "berrak rüya görme" konusunda rehberlik yaptığını iddia eden Faz Araştırma Merkezi'nin kurucusudur. Ancak beyin cerrahı olmamasına rağmen yaptığı beyin implantı deneyleri, uzmanlar tarafından büyük risk içeren ve bilimsel temelden yoksun bir girişim olarak değerlendirildi.

Ameliyat sırasında büyük miktarda kan kaybeden Raduga, hayatta kalmayı başardı ancak ölümle burun buruna geldiğini itiraf etti. Raduga, VR teknolojilerinin sınırlarını aştığını ve gelecekte rüya kontrol teknolojilerine umut veren sonuçlar elde ettiğini düşündüğünü belirtti.

Bu tür tehlikeli deneyler, uzmanlar tarafından kesinlikle tavsiye edilmeyen ve insan sağlığı için büyük riskler taşıyan girişimlerdir. Bilim ve tıp alanında ilerlemek için güvenilir araştırma yöntemlerine ve uzmanların gözetimine dayalı çalışmalar önemlidir.