Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticaretiyle ilgili ilan platformlarında emlakçılara "doğrulama zorunluluğu" getirdi.

Yönetmelik değişikliği ile piyasanın güvenilir bir şekilde işlemesi, tüketici haklarının korunması ve taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığın engellenmesi hedeflendi.

2025'TEN İTİBAREN ZORUNLU OLACAK

Yılbaşından itibaren, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) emlak ticaretinde zorunlu olarak devreye girecek. Bu süreçte emlak ilanlarıyla ilgili çalışmalar yürüten bakanlık, pek çok tüzel ve gerçek kişiye para cezası uyguladı.

PARA CEZASI UYGULANACAK

EİDS’nin tamamen uygulanmaya başlamasıyla, mevzuata aykırı olarak yayınlanan her ilan için 15 bin 846 Türk lirasından 158 bin 460 Türk lirasına kadar idari para cezası kesilebilecek. Bu ceza tutarları, 2025 yılında yeniden değerleme oranına göre artırılacak.

CNN TÜRK’ün haberine göre, bazı emlakçılar bu cezalardan kaçmanın yollarını araştırıyor. Uygulamanın getirdiği kısıtlamalarla birlikte yeni stratejiler geliştiren bu kişiler, bakanlığın dikkatini çekmeden fiyat artırmak için “sil-ekle” yöntemini kullanıyor. Bu yöntemde önce mevcut ilan siliniyor, ardından yeni bir fiyatla yeniden ilan giriliyor. Bu formül "Sil-Ekle" olarak adlandırılıyor ve böylece aynı mülk daha yüksek bir bedelle sisteme tekrar eklenmiş oluyor.

İlan fiyatlarında aşırı artış gerçekleştiren 117 emlak işletmesi belirlendi. Bu işletmelere toplamda 11 milyon 700 bin lira para cezası kesildi.

"YAKALANMAMAK İÇİN İLAN FOTOĞRAFLARINI DA DEĞİŞTİRİYORLAR"

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, “Aynı ilan üzerinden fiyat artışı yapılınca yakalanma olasılığı çok yüksek, o yüzden silip yeniden eklemeyi seçiyorlar. Hatta ilan fotoğrafları aynı olursa da yakalanacakları için onu da değiştiriyorlar. Ama burada unutulmaması gereken nokta şu; Evin değerini emlakçı değil ev sahibi belirliyor. Fırsatçılık yapıp gerçek dışı fiyat artışı yapan emlak ofisi varsa elbette ceza alsın. Ama o fiyatı talep eden ev sahibine de aynı ceza uygulansın” şeklinde konuştu.