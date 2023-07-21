Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bayram ziyaretinden evine dönen 8 yaşındaki kızıyla birlikte yürüyen Zekiye Demiralay, trajik bir olay sonucu hayatını kaybetti. 22 Nisan'da Görükle Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yorgun bir merminin isabet etmesi sonucu yaralanan Demiralay, 11 gün süren mücadelesini kaybederek 3 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, mermiyi ateşleyen kişinin Ali Özkan olduğu tespit edildi. Eski eşiyle telefonda konuşurken vurulduğu belirlenen Zekiye Demiralay'ın, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu vurulduğu ortaya çıktı. Ali Özkan, gelin alma merasiminde düğün heyecanıyla havaya ateş açtığını savunarak pişman olduğunu ifade etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin ruhsatlı silah sahibi ve muhtar olmasına dikkat çekilerek, kamu görevi yapan bir kişi olarak olayın sonuçlarını öngörmüş olabileceği ve bu eylemi gerçekleştirmiş olmasına rağmen kabul ettiği vurgulandı. İddianamede, Ali Özkan'ın "olası kasıtla öldürme" ve "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme" suçlarından müebbet hapis cezası istendi.

Ali Özkan, ekim ayında Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Bu acı olay, Demiralay'ın 8 yaşındaki kızının gözleri önünde yaşanmasıyla daha da trajik bir boyut kazanmış durumda.