Mobilya mesleklerinde hem döşeme hem mobilya imalat çalışanlarının alması zorunlu olan mesleki yeterlilik belgeleri Kosgeb’ in “İşletme Geliştirme Destek Programı” menüsüne alındı.

İnegöl Özgül Belgelendirme Genel Yöneticisi Dr. Oğuzhan KARAGÜL, Kosgeb İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında 300.000 TL üst limitli olarak sağlanan “Belgelendirme Desteği” kategorisi ile ilgili bilgi aktardı. Mobilya mesleklerinde zorunlu olan Mesleki Yeterlilik Belgeleri’ nin TÜRKAK onaylı olması sebebiyle söz konusu destek unsurlarının kapsamına girdiğini ve %70 oranla desteklendiğini anlatan Karagül, bu desteğin İnegöl Mobilya sektöründe nitelikli işgücü oluşturmada bir farkındalık oluşturacağının altını çizdi.