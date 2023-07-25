Hey Youtuberlar, müjde! Youtube para kazanma şartlarına ilişkin büyük değişiklikler yaşandı ve size detaylı bilgiler sunuyoruz! Artık daha fazla içerik üretici YouTube'dan gelir elde edebilecek ve iş ortaklığı programına katılabilecek.

Önceden, Youtube iş ortaklığı programına dahil olmak için 1000 abone ve 4000 saat izlenme şartları vardı. Ancak şimdi bu şartlar değişti ve daha erişilebilir hale geldi.

İşte yeni şartlar! Sizler için derledik..

· En az 500 abone sahip olmak.

· Bir yıllık süre içinde en az 3 bin saat izlenme veya son 90 gün içinde 3 milyon Shorts görüntülemesi almak.

· Son 90 gün içinde en az 3 adet herkese açık video yüklemesi yapmak.

Eğer bu şartları sağlıyorsanız, YouTube İş Ortağı Programı'na başvurabilirsiniz. Ve başvurunuz kabul edilirse, videolarınızda gösterilen reklamlardan ve görüntülemelerden gelir elde edebilirsiniz.

Tabii ki, sadece YouTube'un kendi gelir paylaşım programı değil, AdSense kullanarak da para kazanma şansınız var. AdSense, Google'ın ücretsiz bir hizmeti ve içerik üreticileri reklamverenlerle buluşturuyor. Videolarınızı izleyenler reklamları tıklarsa, siz de gelir elde edersiniz. İzleyici başına kazanılan miktar içerikten içeriğe değişebilir, ancak ortalama olarak 1000 izleyici tıklaması başına 3 ila 10 ABD doları tahmin ediliyor.

Ayrıca, YouTube Shorts Fonu'ndan da bahsetmek gerekir. 1 Şubat 2023 itibarıyla, YouTube İş Ortağı Programı'na dahil olanlar Shorts reklam gelirinden de para kazanabilirler. YouTube, 100 milyon ABD dolarlık bir fon ayırdı ve içerik üreticileri bu fondan kolayca gelir elde edebiliyor. 180 gün içinde bir video yayınlayarak ve ilgili kuralları onaylayarak bu fonda yer alabilirsiniz.

Ayrıca, süper sohbetlerle de YouTube geliri elde edebilirsiniz. İzleyiciler, canlı yayın sohbetlerinde ve YouTube Premier sohbetlerinde mesajlarınıza öncelik vermek için finansal bağış yapabilirler.

YouTube'dan para kazanmanın sırlarını keşfedin ve gelirinizi artırın!

YouTube'un 1000 izlenme için ne kadar para verdiğini merak ediyor musunuz? Tabii ki, izlenme başına ödeme CPM'e, izleyici kitlesine ve yaşadıkları yere göre değişiyor. Ortalama olarak, 1000 izlenme için 0,5 ila 6 dolar arasında ödeme yapıyorlar. Ancak unutmayın ki günümüzde pek çok içerik üretici, 1000 izlenme için 0,5 dolar alıyor.

Peki ya 1 milyon izlenme ne kadar para kazandırıyor? YouTube her bin izlenme için 0,5 ile 6 dolar arasında ödeme yapıyor. Dolayısıyla, 1 milyon izlenmeyle YouTube üzerinden 40 bin dolara kadar gelir elde edebilirsiniz. Muazzam bir fırsat, değil mi?

YouTube'dan para kazanmak için iş ortaklığı programı haricinde de farklı yollar var. İşte size bazı sırlar:

Influencer Marketing Anlaşmaları: Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte, içerik üreticiler için Influencer Marketing Anlaşmaları büyük bir fırsat haline geldi. Markalarla iş birliği yaparak hedef kitlenize yönelik tanıtımlar yapabilir ve gelir elde edebilirsiniz. Kendi markanızı oluşturarak işbirliklerine kapıları aralayın!

Affiliate Marketing Anlaşmaları: Affiliate Marketing, izleyicilerinize ürünleri veya hizmetleri tanıtarak komisyon kazanma yöntemidir. Doğru ürünleri seçerek, kitlenizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunun ve bu yolla gelirinizi artırın.

Eğlenceli içerikler ve yaratıcı fikirlerle izleyicilerinizi etkilemeyi unutmayın! Kendi tarzınızı oluşturun ve izleyicilerinizin ilgisini çekin. Unutmayın, kaliteli içerik ve düzenli yüklemeler, abone sayınızı artırmak için önemlidir.

Görüldüğü gibi, YouTube'dan para kazanmak için birden fazla seçeneğiniz var ve yeni şartlar sayesinde daha kolay ve erişilebilir hale gelmiş durumda. Şimdi eğlenceli ve yaratıcı içeriklerle kanalınızı geliştirip YouTube'da kazanmaya başlama zamanı! Başarılar dileriz!