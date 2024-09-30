Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Bolu'yu ziyaret ederek çeşitli etkinliklere katıldı ve yerel sorunları dinledi. Altınöz, Bolu'nun hak ettiği yerde olmadığını belirterek, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin Yeniden Refah olduğunu söyledi.BOLU (İGFA) - YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Bolu'da teşkilat ve saha ziyaretleri yaptı. Altınöz'ün Bolu ziyaretine, Bolu İl Başkanı Sadettin Baskın, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları üyeleri eşlik etti.

Vatandaşlarla buluşarak onların sorunlarına çözüm önerilerini dile getiren Mehmet Altınöz, Gerede'de düzenlenen panayırda esnafla da sohbet etti.

Kentsel dönüşüm ve tekstil sektöründeki ara eleman sıkıntısına ilişkin görüşlerini paylaşan Altınöz, meslek liselerinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, Bolu'nun turizm potansiyelinin yeterince değerlendirilemediğini belirtti. Erken seçim çağrısında bulunan Altınöz, partilerinin ana muhalefet rolünü üstlendiğini ve bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacaklarını ifade etti.

Bu aradaYeniden Refah Partisi Bolu İl Başkanı Sadettin Baskın da, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz'ün Bolu ziyaretinin sorunların yerinde dinlenmesi açısından kıymetli olduğunu belirterek, "Bolu'nun yıllardır çözülmeyen sorunlarını ve hak ettiği yere gelememesini üzülerek görüyoruz. Ancak, Yeniden Refah Partisi olarak Bolu'yu hak ettiği noktaya taşımak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Gerede'deki panayır ziyaretimiz, vatandaşlarımızla olan bağımızı güçlendirdi ve onların partimize olan ilgisini bizzat görmemize vesile oldu. Bu, bizim için büyük bir motivasyon kaynağıdır" diye konuştu.