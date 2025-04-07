21 Aralık 2023’te İyi Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, istifa açıklamasında Mansur Yavaş vurgusuyla dikkat çekmişti.

Arslan, 6 Aralık’taki grup toplantısının ardından Genel Başkan Meral Akşener ile yaptığı görüşmede, Akşener’in “CHP’den somut bir teklif gelmediğini ve Mansur Yavaş’a karşı olumsuz bir tutumu olmadığını” söylediğini belirtmiş, bunun üzerine bu bilgileri ilgili taraflarla paylaşmak için izin istediğini ve bu iznin ardından görüşlerini ilettiğini aktardığını söylemişti. Akşener’in Uşak’taki açıklamaları sonrası, Ankara için seçim iş birliği zemininin ortadan kalktığına kanaat getirdiğini ifade eden Arslan, "Bu süreç, Yavaş ile İmamoğlu arasındaki gerilimin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. CHP lideri Özgür Özel, Mansur Yavaş’ı desteklediğini belirterek, “Benim başkanımın gönlünde olmayanın benim gönlümde de yeri yok” ifadelerini kullanmıştı.

TGRT Haber'deki bilgiye göre, Aralık 2023'te İyi Parti'den istifa eden bağımsız Ankara milletvekili Yüksel Arslan partisine geri dönüyor.

Arslan'a çarşamba günü İyi Parti grup toplantısında rozet takılacak.

hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekmişti. Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Arslan, Ekrem İmamoğlu için 'Proje çocuk' demiş, Yavaş da bu paylaşımın silinmesini istemişti.

"X hesabından yaptığı paylaşımda "Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, "Proje Çocuk" denir, "Mustafa Kemal'in Askeri" denmez” diyen Arslan'a Yavaş'ın tepkisi şöyle olmuştu:

"Kamuoyunun dikkatine: Bağımsız milletvekili Sayın Arslan'ın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim. Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır. Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir."

1963 yılında Ankara’nın Beypazarı ilçesinde dünyaya gelen Yüksel Arslan, Muhiddin ve Meryem çiftinin oğludur. Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünde Tıbbi Teknolog olarak yükseköğrenimini tamamlamıştır.

Kariyerine öğretmenlik ile başlayan Arslan, zaman içinde okul müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü, daire başkanlığı ve bakanlık müşavirliği gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı ile Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmış; halen Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Yüksel Arslan, evli ve üç çocuk babasıdır.