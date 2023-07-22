Türkiye'nin yumurta ihracatında dünyanın ilk üç ülkesinden biri olduğu bilgisini veren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Türkiye'den Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda rastlanan nitrofuranslar isimli antibiyotiğin Türkiye'de 20 yıl önce yasaklandığını söyledi.İZMİR (İGFA) - Türkiye’den Tayvan’a ihraç edilen yumurtalarda kanserojen nitrofuranslar isimli antibiyotiğe rastlanmasıyla ilgili konuşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, “Yumurta ihracatı öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çok ciddi kontroller yapılıyor. Bu antibiyotiğin satışı 20 yılı aşkın bir süredir yasak. Sektör olarak bu antibiyotiğin nereden bulunduğunun araştırılmasını talep ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ve sektörümüzdeki teknik arkadaşlar konuyu araştırıyorlar. Konu anlaşılınca kamuoyuna tüm şeffaflığıyla açıklama yapacağız. İlk kez böyle bir durumla karşı karşıyayız. Konunun takipçisiyiz. Yanlış yapanların en ağır şekilde cezalandırılması taraftarıyız. İçimizde çürük yumurtalar varsa ayıklansın” dedi.

Türk yumurta sektörünün modern tesislerde üretim yaptığının altını çizen Girit sözlerini şöyle sürdürdü; “Dünya’nın en güçlü oyuncularından biriyiz, ihracatta dünyada ilk üç ülke arasındayız. Türk yumurta sektörü olarak, 2023 yılının ilk yarısında Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nin aralarında 51 ülkeye 195 milyon 350 bin dolarlık ihracat yaptık. Tayvan 2023 yılında ilk kez ihracat yaptığımız bir ülke. Tayvan’a ihraç edilen yumurtaların bir partisinde Türkiye’de 20 yıldır yasak olan nitrofuranslar antibiyotik grubuna rastlanmasının şaşkınlığını yaşıyoruz. Bu istisnai durumun Türkiye’nin yumurta ihracatındaki başarısını gölgelememesi gerektiğine inanıyoruz.”

Türkiye, 2023 yılının ocak – haziran döneminde 41 ülkeye 195 milyon 350 bin dolarlık yumurta ihraç etti. Yumurta ihracatı 2022 yılının ilk yarısına göre yüzde 9 artış gösterirken en fazla ihracat yapılan ülke 48 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Irak, Türkiye’den 40 milyon dolarlık yumurta talep ederken, Katar 16,3 milyon dolarlık yumurta ithalatıyla üçüncü sırada yer aldı. Türk yumurta ihracatçıları, Rusya Federasyonu’na 12,8 milyon dolarlık ihracat yaparken, 2023 yılında ilk kez yumurta ihraç ettiğimiz Tayvan ise; 8,1 milyon dolarlık tutarla listeye beşinci sıradan giriş yap