Bursa Büyükşehir Belediyesi, tanıtım günleri etkinlikleri kapsamında Yunanistan’ın çeşitli şehirlerinden gelen 350 eğitimciyi Bursa'da misafir etti. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, 8500 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Bursa'da yabancı konukları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Bursa'nın dostluk, barış ve sevgi kenti olduğunu vurgulayan Yıldız, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de Selanik doğumludur. Kendisinin ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözleri önemlidir. Yunanistan’dan gelen misafirlerimiz, Balkanlardan yoğun göç almış olan Bursa’da kendilerini evlerinde gibi hissedecektir. Bursa'nın her köşesinde misafirperverlik ve sevgiyle karşılanacaklardır” dedi.



Selanik İlköğretim Okulu Müdürü Evangelia Butsku, Bursa'nın iki komşu ülkenin vatandaşları için dostluk köprüsü olduğunu ifade etti. Samimi karşılamadan dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Butsku, Bursa'dan güzel hatıralarla ayrılacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından misafirlere, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Bursa tanıtım videosu izletildi.