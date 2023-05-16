Yüksek Seçim Kurulu yurt dışında oy verme işleminin 20-24 Mayıs'ta yapılmasına karar verdi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda beş ülkede oy verme süresi uzatıldı.
YSK, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.
Bu ülkelerde oy verme süresi 20-21 Mayıs olarak açıklanmıştı.
CHP sürenin iki günden beş güne çıkarılması için YSK'ya başvuru yapmıştı.
Karar sonrası Türk vatandaşları seçimin ikinci turu için beş gün boyunca oylarını kullanabilecek.
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