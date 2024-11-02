Edinilen bilgiye göre İnegöl'de bir AVM'de ailesiyle gezintiye çıkan E.O.(4) yürüyen merdivenle indiği sırada eli mekanizmaya sıkıştı. Sağ elinin işaret parmağı kopan küçük çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı çocuk özel araçla Bursa'ya gönderildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: şerife öz