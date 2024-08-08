Bursa’nın İnegöl ilçesine Mezit boğazında TIR'ın dorsesinden düşen yüzlerce karpuz yola döküldü. Araçların üzerinde geçtiği karpuzlar nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu üzere Mezit boğazında meydana gelen olayda, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen TIR'ın dorsesinden yüklü yüzlerce karpuz yola düştü. Araçların üzerinde geçtiği karpuzlar yol saçıldı. Olay nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi.

Karayolları ekipleri ise yol temizleme çalışması yaptı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE